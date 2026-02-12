斬首論︱駐大阪總領事薛劍 睽違3個月公開露面

中國駐大阪總領事薛劍去年於日相高市早苗發表「台灣有事」言論後，曾發布斬首言論引發爭議。日媒報導，他本週出席大阪總領事館的活動，似乎是3個月以來首度公開露面。

高市2025年11月初在國會答詢時表示，若「台灣有事」（發生緊急狀況）可能構成自衛隊能行使集體自衛權的「存亡危機事態」。薛劍一度在X帳號就高市的發言表示，「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉」，引起各界側目及日方抗議。

駐大阪總領事薛劍睽違3個月再公開露面。中國駐大阪總領事館

之後三個月，薛劍轉趨低調，幾乎沒有在社交媒體發聲。

據中國駐大阪總領事館公布的消息，薛劍本月10日出席大阪總領事館的春節賀年活動，且強調「面對當前中日關係嚴峻複雜局面，中國的政策立場明確一貫，不會有任何動搖和改變」。

他也意有所指針對高市當時在國會的答辯內容表示，「敦促日本政府以實際行動維護中日關係政治基礎與區域和平穩定大局」。