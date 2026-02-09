Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黎智英判刑︱外交部：嚴重衝擊「一國兩制」底線 值得依法嚴懲

大國外交
更新時間：15:41 2026-02-09 HKT
發佈時間：15:41 2026-02-09 HKT

《蘋果日報》創辦人黎智英及其他8名被告，危害國家安全罪罪成，黎被判囚廿年，其他被告分別判刑6年3個月至10年。

黎智英被判囚廿年。資料圖片
外交部發言人林劍回應黎智英案的判決時指，黎智英是中國公民，又形容對方值得依法嚴懲。發言人表示香港司法機構盡責，強調中央政府堅定支持香港依法捍衛國家安全。

林劍表示，黎智英是一系列反中亂港事件的主要策劃者和參與者，其行為嚴重衝擊「一國兩制」的原則底線，嚴重危害國家安全，嚴重損害香港的繁榮穩定和市民的福祉，理應受到法律的嚴懲。

林劍說，香港是法治社會，特區司法機關依法履職盡責、維護法律權威、捍衛國家安全，合情合理合法，不容置喙。中央政府堅定支持特區依法維護國家安全、懲治危害國家安全的犯罪行為。

他指，「實踐已經證明，香港國安法實施得越好，香港社會就越穩定、越安全，香港廣大居民的權利和自由就越能得到保障，香港金字招牌才能越擦越亮，『一國兩制』的實踐才能行穩致遠。」

林劍表示，有關司法案件純屬香港特區內部事務，「我們敦促有關國家尊重中國主權，尊重香港法治，不得就特區司法案件審理發表不負責任的言論，不得以任何形式干預香港司法。」

 

 

 

