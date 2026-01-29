王毅會英國安全事務顧問 「施紀賢訪華應有歷史性成果」

中共政治局委員、中央外辦主任王毅在會見到訪的英國國家安全事務顧問鮑威爾時說，英國首相施紀賢赴華進行歷史性訪問，應有歷史性成果。

據中國外交部官網消息，王毅星期三（1月28日）晚會見鮑威爾時說，英國首相施紀賢將開啟訪華行程，這是英國首相時隔八年對中國進行正式訪問。

王毅指出，中英兩國同為聯合國安理會常任理事國，對世界和平與發展肩負重要責任，在當前變亂交織的國際形勢下更要遵循聯合國憲章宗旨和原則，加強對話合作，攜手應對挑戰，共同維護以聯合國為核心的國際體系。

王毅稱，施紀賢甫抵北京就表示這將是一次歷史性訪問。歷史性訪問應該有歷史性成果。相信兩國領導人就中英發展長期穩定的全面戰略夥伴關係達成重要共識，將為兩國機制性交往和各領域合作注入強勁動力，開啟中英關係新的篇章。

雙方還就烏克蘭危機等共同關心的國際和地區問題交換了意見。

施紀賢應中國總理李強邀請，在1月28日至31日對中國進行正式訪問，期間將與習近平、李強和中國全國人大常委會委員長趙樂際會面，並將在結束北京行程後續程前往上海。鮑威爾是施紀賢這趟訪華行的隨行人員之一。

