施紀賢訪華｜中英領袖會面 施紀賢：香港繁榮穩定符合兩國共同利益

更新時間：14:36 2026-01-29 HKT
發佈時間：14:36 2026-01-29 HKT

1月29日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的英國首相施紀賢（Keir Starmer）。施紀賢表示，希望與中國建立更成熟的關係，香港繁榮穩定符合兩國共同利益，樂見香港成為英中之間的獨特重要橋樑。

習近平指出，歡迎首相先生訪華。你公開提出中國是機遇、同中國接觸是必選項，我對此表示讚賞。中方願同英方發展長期穩定的全面戰略夥伴關系。中國農曆馬年春節即將到來。相信你這次訪問一定能取得成功，兩國合作也一定能一馬當先，爲中英關系和兩國合作開新局。

施紀賢表示，英國首相已經很久沒有訪問中國，他很高興代表英方訪華。施紀賢又指，中國在國際舞台上的重要參與者，希望與中國建立更成熟的關係，強調同中方改善關係會為英國帶來經濟利益。

英國首相施紀賢1月28日下午抵達北京，開啟一連四天的訪華行程。這也是英國首相時隔8年再度訪華。中方此前表示，願以此訪為契機，同英國共同開啟中英關係健康穩定發展的新篇章。

英國首相施紀賢1月28日傍晚抵達北京，他的車隊在大約晚上6點鐘抵達下榻酒店。根據中方消息，施紀賢訪華期間，中國領導人將分別同他會談、會見，就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見。結束北京訪問行程後，施紀賢將到訪上海。

施紀賢此行訪華，經濟是最核心議題。英國財政大臣李韻晴、商業貿易大臣韋諾韜隨同施紀賢一起訪華，另外，還有50多家英國企業高管和機構代表隨訪，涵蓋金融、醫藥、製造業、文化、創意等英國的優勢領域。包括匯豐銀行、渣打銀行、施羅德和倫敦證券交易所集團的高管均在受邀之列。另外，製藥公司阿斯利康、汽車製造商捷豹、路虎等企業代表也將參與。

中英雙方還將在1月30日上午共同舉辦一場商務論壇，邀請中英政府代表和商協會、企業負責人，進行深入的政企交流對話。據媒體報道，施紀賢訪華期間，兩國可能重啟2018年「中英關係黃金時代」的商業對話，預計雙方企業高管將參與其中。

