施紀賢訪華︱拆局：英對華政策「政經分離」 對沖美國風險

大國外交
更新時間：09:24 2026-01-28 HKT
發佈時間：09:24 2026-01-28 HKT

英國首相施紀賢訪華被視為中英關係的關鍵節點，中國人民大學國際關係學院教授王義桅對《星島》表示，其背後凸顯英國對華政策「政經分離」。上海外國語大學英國研究中心智庫研究員李冠傑亦相信，當前中英關係主要阻力在政治領域，英方選擇暫時擱置爭議，優先追求經濟成果，中方亦願「求同存異」。

批准中國使館計劃創造氣氛

北京學者王義桅指出，作為「五眼聯盟」核心成員，英國在政治上仍存對華偏見、強調「安全防範」，但經濟上卻逼切尋求對華合作。

他分析，美國的高債務率、特朗普政府的關稅政策、所謂「和平委員會」收費等舉措，令盟友深感不安。全球金融資本對美國呈現某種程度上的「剝離」趨勢。英國作為金融服務業見長的國家，為維護全球資本利益，與美國適當切割，借助中國對沖美國風險。

他相信，英方剛批准中國大使館新館計劃，是為此訪創造氣氛，「終於翻過了這一頁，因為形勢所逼吧。」

路透社引述英國學者布朗指出，施紀賢此行重點之一在於「雙方如何看待美國及特朗普目前的行為與政策姿態」。當前局勢的一大弔詭之處在於，在人工智能、公共衛生與環保等部分全球議題上，倫敦與北京的立場，可能比與華盛頓更為接近。

《環球時報》引述上海學者李冠傑認為，近3年中英貿易額持續下滑，解決經貿問題成為「當務之急」。展望未來，雙方或需採取「經濟—人文—政治」漸進路徑，為政治層面的認知差異提供緩衝與修正空間。只要工黨政府延續「合作優先」取向，2029年大選前倫敦對華政策出現顛覆性反轉的概率不高。

駐京記者楊浚源

 

