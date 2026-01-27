英首相施紀賢周三起訪華四天 外交部：開啟中英關係新篇章

外交部發言人宣布，應國務院總理李強邀請，英國首相施紀賢將於周三至周六（28日至31日）對中國進行正式訪問四天。

外交部發言人郭嘉昆27日表示，當前國際形勢變亂交織，中英作為聯合國安理會常任理事國，保持溝通、加強合作，符合兩國人民共同利益，有利於促進世界和平穩定與發展。



訪問期間，國家主席習近平、總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際將分別與施紀賢會談，就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見。

郭嘉昆說，除北京外，施紀賢將訪問上海。中方願以此訪為契機，同英方增進政治互信，深化務實合作，共同開啟中英關係健康穩定發展的新篇章。