芬蘭總理抵京訪華4天 將簽中芬新創合作備忘錄

大國外交
更新時間：09:40 2026-01-25 HKT
發佈時間：09:40 2026-01-25 HKT

芬蘭總理奧爾波（Petteri Orpo）周日（25日）抵達北京，開始4天訪華行程。奧爾波訪華期間將與國家主席習近平會面，並與中國簽署《關於加強中芬創新企業合作委員會工作的諒解備忘錄》。

央視周日報道指，奧爾波此行率領逾20間企業高層隨訪，涵蓋機械、森林工業、創新、清潔能源、食品等芬蘭優勢產業。

商務部發言人此前介紹，商務部將在訪問期間，與芬蘭簽署《關於加強中芬創新企業合作委員會工作的諒解備忘錄》，雙方企業還將簽署多項商業合作協議。

