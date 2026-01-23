中國觀察：加國總理反美檄文 西方排隊訪京

「基於規則的秩序正在消亡，強者可以為所欲為，弱者只能承受苦難。」「中等強國必須團結起來，因為如果我們不參與談判，我們就成了別人的盤中餐。」加拿大總理卡尼在達沃斯世界經濟論壇發表演講，金句和掌聲不斷，成為首個宣布「舊秩序不會回來了」的西方領袖，堪稱是一篇公開抵抗美國霸權的檄文。

加拿大曾經是美國最忠誠的盟友，完全馬首是瞻，孟晚舟事件衝在最前，電動車關稅緊跟其後，外交表態從不掉隊，但得到的是無盡的羞辱。特朗普再度執政之後，稱加拿大時任總理杜魯多為「州長」，揚言要把楓葉國變成美國的第51個州，還對加國發起傷害性很強的貿易戰，將這個鄰國推向了中國的懷抱。

加拿大總理卡尼在達沃斯世界經濟論壇的演講，被外界視為公開抵抗美國霸權的檄文。路透社

一年前還聲稱「中國是加拿大面臨的最大安全威脅」的總理卡尼不堪受辱，上周展開北京的破冰之旅，結束兩國長達8年的緊張關係，各自降低電動車和油菜籽的關稅，並且發表聯合聲明，共同推進新型戰略夥伴關係。



相關新聞：格陵蘭之爭｜加總理卡尼暗批特朗普「霸權」 與中國合作減對美依賴

中加合作的意義，早已超出貿易本身，對所有美國盟友而言，都是具有里程碑意義的信號。多國領導人紛紛進京或準備訪華，以避免被美中博弈邊緣化。除了卡尼，中國新年伊始已經接待了愛爾蘭總理馬丁、韓國總統李在明，芬蘭總理奧爾波將率20多間企業高管，周日起訪華4天（25日至28日）。

英國首相施紀賢盛傳下周訪問北京，屆時英中兩國將重啟「黃金時代」的商業對話，並在訪華前夕宣布，通過中國駐英國「超級新大使館」的規劃審批。德國總理默茨下月底訪華，中方宣布選擇兩隻貓熊赴慕尼黑海拉布倫動物園，為期10年。

紀曉華