歐盟將部分中企列為高風險供應商 商務部：堅決反對

大國外交
更新時間：19:00 2026-01-22 HKT
發佈時間：19:00 2026-01-22 HKT

歐盟發布文件，強制要求成員國在能源、交通、ICT服務管理等18個關鍵行業排除所謂「高風險供應商」。商務部新聞發言人何詠前周四（22日）下午，召開例行新聞發布會時回應說，中方對此表示嚴重關切。

何詠前表示，中國企業長期在歐洲依法合規經營，為歐洲民眾提供優質產品和服務，有力促進歐洲電訊和數字產業發展。然而，歐盟卻在毫無事實依據的情況下，將部分中國企業列為高風險供應商，限制中國企業參與5G建設。中國堅決反對歐盟對中國企業的歧視行為和將經貿問題政治化、泛安全化的錯誤做法。

路透社早前報道，根據布魯塞爾周二（20日）公布的提案草案，歐盟計劃在關鍵行業​​逐步淘汰來自高風險供應商的零部件和設備。有可能受此舉影響的中企華為公司批評歐盟舉動。

歐盟委員會針對修訂《歐盟網絡安全法》一事提出這一措施，也沒有點名任何公司或國家。

不過，歐洲已經在加強針對中國技術的審查。德國已任命一個專家委員會，重新評估對華貿易政策，並禁止在未來的6G電信網絡中，使用中國零部件。

美國2022年禁止審批華為及中興通訊的新電信設備，並敦促歐洲盟友效仿這一做法。

