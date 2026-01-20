Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美財長達沃斯論壇料晤何立峰 外交部：過去一年兩國「動態穩定」

大國外交
更新時間：18:45 2026-01-20 HKT
發佈時間：18:45 2026-01-20 HKT

瑞士達沃斯世界經濟論壇19至23日登場，美國財長貝森特將在論壇期間與陸國務院副總理何立峰會面。外交部發言人郭嘉昆今天說，過去1年中美關係「歷經起伏波折，實現總體動態穩定」。

據悉，何立峰還將與一批全球企業高管舉行閉門會面。外媒引述匿名知情人士指，這場與企業高管的會晤將沿襲往年安排，僅限受邀嘉賓參加，並由世界經濟論壇的一名官員主持。

中美達成貿易休戰，針對中方如何評價特朗普回任美國總統滿1年來的美中關係，外交部發言人郭嘉昆說，過去1年中美關係「歷經起伏波折，實現總體動態穩定」，這一歷程再次表明中美「合則兩利、鬥則俱傷」。

至於特朗普計劃今年4月訪問中國，郭嘉昆則說，具體問題「目前沒有可以提供的信息」。

