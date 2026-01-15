王毅會見加國外長 「加拿大總理訪華 具有轉折性、標誌性意義」

加拿大總理卡尼（Mark Carney）周三（14日）晚乘機抵達北京首都國際機場，開啓為期4天的訪華行程。中共中央政治局委員、外交部長王毅今日（15日）在北京會見加拿大外長阿南德。



王毅表示，卡尼總理開啟訪華行程，這是加拿大總理時隔8年訪華，對兩國關係具有轉折性、標誌性意義。兩國領導人將舉行會見會談，相信將為雙邊關係開闢新前景。

外交部長王毅今日（15日）在北京會見加拿大外長阿南德。 微博＠外交部

當今世界正經歷前所未有的深刻複雜變化，中加關係影響超越雙邊範疇。中方願同加方加強溝通，增進信任，排除干擾，深化合作，推動雙邊關係在新形勢下走穩、走實、走好。

王毅表示，中加兩國社會制度不同，源於不同歷史文化積澱，基於各自人民選擇。雙方應理性、友善、包容看待對方，以相互尊重的方式處理問題，聚焦合作議程，釋放積極信息，為兩國關係發展提供正面預期，注入更多信心，共同構建中加新型戰略伙伴關係。

阿南德表示，加新政府高度重視對華關係。去年以來，加中關係迎來改善發展的轉折點，保持積極強勁勢頭。卡尼總理期待通過此訪同中國領導人深入溝通交流，明確兩國關係發展方向，重啟各領域對話，推進達成更多互利成果，加強多邊事務協調合作，推動兩國戰略伙伴關係進一步發展。