加總理卡尼訪華 學者：加美摩擦不斷，對華轉向務實

廣東外語外貿大學加拿大研究中心研究員劉丹在《環球時報》發文表示，在全球秩序加速重構、大國關係持續調整的當下，卡尼此次訪華在一定程度上折射出渥太華在戰略自主與經濟現實方面試圖尋求新平衡的努力。

劉丹指出，過去幾年，中加關係緊張不僅影響了政府間對話，也波及經貿、教育、人文等廣泛領域。然而，即使在最困難的時期，兩國之間的經濟聯繫並未完全斷裂，中國依然是加拿大第二大貿易夥伴。這說明，市場邏輯和經濟互補性始終在兩國間發揮作用。

相關新聞：加總理卡尼明訪華 財政部：願重啟中加財金對話

特朗普再度執政後，加美在邊境管理、鋼鋁關稅、電動汽車供應鏈等問題上的摩擦增加。劉丹認為，這使得加方不得不認真思考外交多元化的必要性。卡尼政府近期多次提及要「重新定位對華關係」，已然透露出一種理性務實轉向的政策趨勢。

兩國關係有可能走出低谷

加拿大是以美國為首的「五眼聯盟」成員之一，在安全議題上難免受到牽制，劉丹認同中加關係的修復不可能一蹴而就，但卡尼此訪提供重新對話機會，若加方能以建設性姿態看待彼此的合理關切，那麼中加關係完全有可能走出低谷。