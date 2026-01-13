Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

加總理卡尼明訪華 財政部：願重啟中加財金對話

大國外交
更新時間：09:11 2026-01-13 HKT
發佈時間：09:11 2026-01-13 HKT

歷經「孟晚舟事件」等衝擊的中加關係，正逐步回暖，加拿大總理卡尼明日（14日）起將訪華4天，與國家主席習近平及總理李強會面，尋求在能源、貿易、農業等同中國加強合作。這是相隔8年多再有加國總理訪華。中國財政部副部長廖岷上周在北京會見加拿大前總理克雷蒂安時，形容中加關係正開啟新篇章，中方願與加拿大重啟停擺8年的財金對話，推動中加經貿關係穩定發展。

中國外交部發言人毛寧昨日宣布，卡尼將於14至17日對中國進行正式訪問，中方期待以卡尼總理此行為契機，加強對話溝通，增進政治互信，拓展務實合作，妥善處理分歧，解決彼此關切，鞏固中加關係轉圜勢頭，更好造福兩國人民。

能源和貿易建新夥伴關係

上次有加國總理訪華是2017年12月的杜魯多。2018年12月，杜魯多政府應美國要求在溫哥華拘捕華為副董事長孟晚舟，中加關係陷入低潮，直至去年3月卡尼上台，才出現轉機。同年10月，韓國慶州亞太經合組織峰會期間，國家主席習近平會晤卡尼並邀請其訪華。

加拿大總理卡尼明日（14日）起將訪華4天。美聯社
經濟學家出身的卡尼曾任加拿大及英國央行行長，政治立場相對務實。對於今次訪華，總理辦公室說，全球貿易動盪之際，加拿大聚焦建立更有競爭力的經濟，由依賴單一貿易夥伴，轉為更能抵禦全球衝擊的模式，並在能源和貿易領域建立新的夥伴關係。

卡尼到訪前夕，中方拋出橄欖枝。財政部副部長廖岷上周四在京會見加拿大前總理克雷蒂安時，提到習近平主席去年10月同卡尼總理在韓國成功會晤，開啟中加關係新篇章。中方願同加方一道落實好兩國領導人重要共識，恢復重啟經濟財金等領域對話合作。

中加經濟財金戰略對話於2017年啟動，旨在加強雙方在國際重大經濟財金議題上的溝通。2018年11月，首輪中加經濟財金戰略對話在北京舉行，共達成50多項成果。此後，由於發生「孟晚舟事件」，對話也隨之停擺。

北京《環球時報》發表社評稱，加方近半年來持續釋放對華接觸訊號，中方歡迎卡尼訪華，希望加方將正確對華認知，更多落實到行動中，取消不合理關稅限制，推動更多務實合作，中加關係回暖，將為世界注入更多確定性。

《星島》中國組

