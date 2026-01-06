Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李在明訪華｜今將會晤總理李強和人大委員長趙樂際

大國外交
更新時間：10:20 2026-01-06 HKT
發佈時間：10:20 2026-01-06 HKT

南韓總統李在明繼續訪華行程，今天（6日）將分別與總理李強和全國人大常委會委員長趙樂際會晤。

相關新聞：李在明訪華｜持小米手機人民大會堂與習近平自拍 首腦會談延長30分鐘

韓聯社報道，有觀點推測，李在明和李強將就深化韓中經濟和文化合作的方案進行討論。李在明和趙樂際也將對促進雙邊交流與合作的重要性形成共識，並共商其具體方案。

相關新聞：習近平晤李在明 籲照顧彼此核心利益 共同反對保護主義

李在明前一天與中國國家主席習近平舉行會談，時長90分鐘。兩位領導人對經濟合作、文創內容交流、中方在黃海設置的構造物、中國漁船非法捕撈、韓半島和平與穩定等議題進行討論。以韓中首腦會談為契機，兩國政府部門簽署了15項合作文件，兩國企業家還在韓中商務論壇上探索人工智慧和娛樂產業等多個領域合作方案。

周一晚間，李在明還在個人X平台賬號，上傳自己與夫人，跟習近平伉儷合影的自拍照。李在明稱，自己用習近平去年11月在南韓慶州會晤時送給他的小米手機拍下照片。

