中國貿易順差逾4成來自「一帶一路」 佔比創新高超越美國

有日本媒體據中國海關數據，顯示中國2025年首11個月的貿易順差，有45%來自「一帶一路」國家，同比增16個百分點創新高，美國方面的順差佔比則跌至24%。

美國市場佔比跌至24%

日經中文網分析海關總署每月的進出口數據發現，2025年1至11月，中國對「一帶一路」國家的出口年增11.6%，超過整體出口增速的5.4%。

中國製的電動車成為出口「一帶一路」國家的重要產品。新華社

中國對「一帶一路」國家的貿易順差在2025年1至11月高達約4800億美元，佔順差總額的45%。較2024年上升16個百分點，創出2013年「一帶一路」計畫提出以來的最高比例。

美中貿易摩擦去年激化，中國加強對美國以外國家和地區的出口。中國對美國的依存度進一步降低，對美貿易順差也維持縮小趨勢。美國佔中國順差整體的比例在2025年1至11月降至24%，比2024年下降超過10個百分點。這一數字在2018年超過9成，之後呈下降趨勢。