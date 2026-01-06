Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

生擒馬杜羅︱外交部：美方所謂審判嚴重侵犯委國家主權

大國外交
更新時間：16:07 2026-01-06 HKT
發佈時間：16:07 2026-01-06 HKT

外交部發言人毛寧1月6日在例行記者會上答問時表示，美方無視委內瑞拉總統馬杜羅國家元首身份，公然在國內法院「起訴」並進行所謂「審判」，嚴重侵犯委內瑞拉國家主權，嚴重破壞國際關係穩定。

相關新聞：習近平斥單邊霸凌衝擊國際秩序 疑暗批美國生擒馬杜羅

毛寧又稱任何國家都不能將本國的規則凌駕於國際法之上。中方呼籲美方立即釋放馬杜羅總統和夫人，並確保他們的人身安全。

馬杜羅（右2）及其妻子弗洛雷斯（左2）離開直升機前往紐約法庭。 路透社
相關新聞：空襲委內瑞拉︱王毅：中方從不認為哪一個國家可當國際警察

此前，美國對委內瑞拉及其領導人馬杜羅實施大規模打擊行動，將馬杜羅及其夫人「逮捕」並強制移送出境。外交部發言人回應此事時表示，中方對美方悍然對一個主權國家使用武力並對一國總統動手深表震驚，予以強烈譴責。

相關新聞：空襲委內瑞拉︱特朗普警告哥倫比亞古巴  中方：願與拉美應對風雲變幻

外交部稱：「美方的這種霸權行徑，嚴重違反國際法，侵犯委內瑞拉主權，威脅拉美和加勒比地區和平與安全，中方堅決反對。我們敦促美方遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，停止侵犯別國的主權安全。」

 

