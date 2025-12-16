Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黎智英案︱中國大使約見英方 促停止包庇反中亂港分子

大國外交
更新時間：11:08 2025-12-16 HKT
發佈時間：11:07 2025-12-16 HKT

針對英國就黎智英案發表聲明，中國駐英國大使鄭澤光約見英國外交發展部高級官員提出嚴正交涉，敦促英方擯棄殖民心態，立即停止干預香港司法，停止干涉中國內政，停止包庇反中亂港分子。

指黎是主要策劃者

鄭澤光指出，英國外交發展大臣15日發表的聲明公然對黎智英案定罪裁決說三道四，詆毀抹黑香港國安法，這是對中國內政的粗暴干涉，是對法治精神的公然踐踏，嚴重違反國際關係基本準則。對此，中方堅決反對、予以強烈譴責。

事實已充分證明，黎智英是一系列反中亂港事件的主要策劃者和參與者，是外部反華勢力的馬前卒，是「修例風波」的幕後推手，絕不像英方聲稱的那樣只是以「和平方式」行使言論自由權利。黎是中國公民，中方一貫不承認雙重國籍。黎的行為嚴重衝擊「一國兩制」原則底線，嚴重危害國家安全，嚴重損害香港繁榮穩定和市民福祉，理應受到法律嚴懲。

鄭澤光強調，維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則。香港國安法是維護國家安全的定海神針。香港是法治社會，有法必依，違法必究。香港特區處理黎智英案完全是依法行事，不容置喙。英國對香港的殖民統治早已結束，英方沒有權利、沒有資格對香港事務說三道四、橫加干涉。英方試圖干預香港司法，只會更加暴露其搞亂香港的禍心，只會激起香港社會的同仇敵愾，只會以失敗告終。中方敦促英方立即停止干預香港司法，停止干涉中國內政，停止包庇反中亂港分子，不要在錯誤的道路上越走越遠。

