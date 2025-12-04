習近平與馬克龍舉行會談 雙方同意擴大雙向投資

國家主席習近平在北京與國事訪問中國的法國總統馬克龍會談。

兩人在會談後共同會見記者，習近平說，與馬克龍進行友好、坦誠、富有成果的會談。中法雙方同意推動雙邊經貿關係平衡發展，擴大雙向投資。

習近平表示，無論外部環境如何變化，中法都應當始終展現大國的獨立自主和戰略眼光，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上，相互理解相互支持。

習近平強調，當今世界很不太平，熱點問題多點爆發、複雜難解。中法同為聯合國創始成員國和安理會常任理事國，應當踐行真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，就政治解決爭端、促進世界和平穩定加強溝通和協作，推動改革完善全球治理。

習近平說，中法將加強戰略溝通和協作，推動全球治理體系，朝著更加公正合理的方向發展。

關於烏克蘭危機，習近平指出，中方支持一切有利於和平的努力，將繼續以自己的方式為危機政治解決發揮建設性作用。中方支持歐洲國家發揮應有作用，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。

習近平強調，十五五期間中國將以全面深化改革推動高質量發展、深入實施擴大內需戰略，擴大市場准入和開放領域，引導產供鏈合理有序跨境布局，將為中法務實合作和中法關係發展，開闢更廣闊空間。

馬克龍表示，法中保持密切高層交往，始終相互信任、相互尊重。法方重視對華關係，堅定奉行一個中國政策，願持續深化法中全面戰略夥伴關係。法方樂見中國經濟蓬勃發展，堅持開放合作，為世界帶來更多機遇，願同中方促進相互投資，加強經貿、可再生能源等領域合作，促進友好文化交流。

法方歡迎中國企業更多赴法投資，願提供公平、非歧視營商環境。

法方致力於推動歐中關係健康穩定發展，認為歐中應堅持對話合作，歐中應實現戰略自主。

會談後，兩國元首共同見證簽署核能、農食、教育、生態環境等領域多項合作文件。

王毅(左2)迎接抵達北京訪問的法國總統馬克龍(右)。路透社

王毅(中右)迎接抵達北京訪問的法國總統馬克龍(中)。新華社

學者：歐洲產業面臨競爭壓力

此前報道，應國家主席習近平邀請，法國總統馬克龍12月3日抵達北京，開始對中國進行為期三天的國事訪問。中共中央政治局委員、外交部長王毅到機場迎接。

陪同馬克龍訪華的是一個超過80人的代表團，其中包括多位部長和35位來自法國企業界的行政總裁。分析認為，長長的代表團名單表明馬克龍此次訪華是為了開展合作，也暗示了法國的優先事項。

中美貿易戰使歐洲產業面臨競爭壓力，中國人民大學國際關係學院教授王義桅認為，歐洲既抱怨中國產品湧入，又因自身競爭力下滑、在人工智能等領域離不開中國而矛盾。歐盟機構常常「扮黑臉」向中國施壓，歐盟成員國則因此「撈好處」。因此，馬克龍此行一邊可能代表歐盟向中國施壓，一邊又急切希望同中國拓展經貿合作。

中國在人工智能、電池、無人機等領域的技術實力不斷增強，同時在全球加速擴張，對歐盟製造業形成壓力。中歐貿易緊張升溫。法國支持歐盟對中國電動車徵收反補貼關稅，北京隨即對產自歐盟的白蘭地進口展開反傾銷調查，使法國酒業承壓。

北京外國語大學教授崔洪建向新加坡《聯合早報》指出，若電動車關稅僵局持續下去，中歐未來的貿易與產業合作恐將受到衝擊。

這是馬克龍總統第四次對中國進行國事訪問，也是對習近平主席在去年中法建交60周年之際對法國進行歷史性國事訪問的回訪。訪問期間，習近平主席將同馬克龍總統舉行會談，共同引領新形勢下中法關係發展，並就重大國際和地區熱點問題深入交換意見。

馬克龍訪華期間，正值歐中貿易摩擦、日中關係惡化，以及俄烏戰爭進行談判之際。因此，外界關注他與中國國家主席習近平會面時，是否會觸及台海議題與俄烏戰爭問題。

馬克龍預定4日在北京與習近平會面，5日前往四川成都訪問。