Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

安世半導體｜王文濤與歐專員討論 再次敦促荷蘭提出建設性解決方案

大國外交
更新時間：09:55 2025-11-27 HKT
發佈時間：09:52 2025-11-27 HKT

商務部部長王文濤11月26日與歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇舉行視頻會談，就安世半導體等經貿問題深入交換意見。王文濤指出荷方對企業的不當行政和司法干預仍未取消，全球半導體供應鏈尚未恢復正常，再次敦促荷蘭政府盡快提出建設性解決方案。

相關新聞：安世半導體｜荷蘭政府宣布向中方交還控制權 胡錫進：挑釁中國要三思

王文濤表示，關於安世半導體問題，造成當前全球半導體供應鏈混亂的源頭和責任在荷蘭方面。中國政府始終本著負責任的態度，及時採取切實措施，努力維護和恢復全球半導體供應鏈穩定。近期，荷方宣布暫停行政令，向妥善解決問題邁出了一小步，但是荷方對企業的不當行政和司法干預仍未取消，全球半導體供應鏈尚未恢復正常，依然面臨較大不確定性。希望歐方發揮積極作用，敦促荷蘭政府盡快提出建設性的解決方案，為企業開展內部協商創造有利條件。

相關新聞：安世半導體爭議｜歐盟：中國即時恢復民用晶片出口

謝夫喬維奇表示，感謝中國商務部為推動解決安世半導體問題所作的巨大努力，避免了全球半導體供應鏈爆發危機。目前，安世半導體問題尚未得到徹底解決，歐方願與中方一道，致力於推動局勢進一步降溫。

雙方一致同意，企業是解決安世半導體問題的主體，將共同敦促安世荷蘭與安世中國盡快開展建設性溝通，找到長期解決方案，盡快恢復全球半導體供應鏈的暢通與穩定。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
股市
10分鐘前
大埔宏福苑五級火．直播｜增至55人死 4座大致救熄3座火勢受控 李家超視察災場
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火丨MAMA緊急改內容火焰舞台消失 傳周潤發楊紫瓊不出席 大會公開最新安排
01:51
大埔宏福苑五級火丨MAMA緊急改內容火焰舞台消失 傳周潤發楊紫瓊不出席 大會公開最新安排
影視圈
3小時前
宏福苑五級大火｜最後通話聽妻喊「好大煙 頂唔順」 丈夫盼妻子盡快獲救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
01:20
宏福苑五級大火｜最後通話聽妻喊「好大煙 頂唔順」 丈夫盼妻子盡快獲救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
社會
4小時前
大埔宏福苑五級火｜全城送暖人鏈運物資 網民：港人幾時都咁有愛｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜全城送暖人鏈運物資 網民：港人幾時都咁有愛｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
大埔宏福苑五級火｜李嘉誠基金會捐3000萬支援火災 周大福集團捐2000萬 小米及騰訊基金會各捐1000萬
大埔宏福苑五級火｜李嘉誠基金會捐3000萬支援火災 周大福集團捐2000萬 小米及騰訊基金會各捐1000萬
商業創科
2小時前
荃灣荃樂大廈單位拖板短路起火 近百人疏散
00:42
荃灣荃樂大廈單位拖板短路起火 近百人疏散
突發
6小時前
大埔宏福苑昨日發生五級大火，燃燒近一日後仍未完全救熄，已造成至少44人死亡、58人受傷。
02:15
大埔宏福苑五級火｜建造界指八座同維修易「火燒連環船」 學會斥發泡膠堵通風口「錯得離譜」
社會
6小時前
大埔宏福苑五級火丨特約演員林子幸被轟推銷保險「發死人財」 TVB發聲明割席強烈譴責 林子幸深夜道歉
大埔宏福苑五級火丨特約演員林子幸被轟推銷保險「發死人財」 TVB發聲明割席強烈譴責 林子幸深夜道歉
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜居民確認曾發現工人吸煙 透露外牆護網打風過後曾大幅更換
大埔宏福苑五級火｜居民確認曾發現工人吸煙 透露外牆護網打風過後曾大幅更換
社會
7小時前