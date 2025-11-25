Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中聯部部長劉海星會見美國駐華大使龐德偉

大國外交
更新時間：13:34 2025-11-25 HKT
發佈時間：13:33 2025-11-25 HKT

據中聯部新聞辦微信公眾號消息，11月25日，中共中央對外聯絡部部長劉海星在北京會見美國駐華大使龐德偉。

劉海星表示，昨天習近平主席同特朗普總統通電話，在釜山成功會晤的基礎上，為中美關係進一步校準方向、注入動力，這些也表明了兩國關係總體穩定向好。中國共產黨同美國共和、民主兩黨保持著不同形式的交往，中聯部願遵循兩國元首達成的重要共識，積極推動兩國政黨、智庫、企業、青年、民間等加強溝通對話，促進兩國關係穩定、健康、可持續發展。劉海星並介紹了中共二十屆四中全會的主要成果。

龐德偉表示，在美方看來，當今世界沒有比美中關係更重要的雙邊關係。兩國關係當前正處於關鍵的歷史節點，美方願同中方增進對話，加強各領域合作，解決彼此關注的問題，以相互尊重的方式實現共同繁榮。美方支持兩國政黨開展更多溝通對話。

雙方還就其他共同關心的問題交換了意見。

