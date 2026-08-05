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GAC E9 Premium PHEV香港試駕！插電混能豪華MPV搶灘：26項新改良、續航1,032km，早鳥價$56.9萬起！

汽車
更新時間：00:15 2026-08-05 HKT
發佈時間：00:15 2026-08-05 HKT

Hybrid油電混能車，特別是插電式混能PHEV車款，越來越受市場歡迎。最近又多了一款新選擇，所指是廣汽GAC E9 Premium PHEV。混能旗艦7座MPV圍繞「豪華」、「舒適」、「智能」三方面作出26項升級改良，設計臻至完美。定價進取吸引，早鳥優惠價$569,000，比原價便宜3萬元。文、圖：sammy

GAC E9 Premium PHEV混能旗艦7座MPV香港試駕：非凡尊貴氣派 老闆豪客新寵

全新GAC E9 Premium PHEV的升級工程，由廣汽國際首席技術官勝又正人（Katsumata Masato）親自操刀。此君是前豐田首席工程師，包括Camry、Avalon、Sienna、Verso等多個車系，都是他主導開發。至於旗艦E9 Premium PHEV的26項改進優化，完全針對本地市場，迎合用家需要。外觀最明顯是尺碼升級，長度延伸35mm至5,247mm，車身比例更修長，闊與高度及3.07米車廂軸距不變。搭配經修飾的巨型電鍍鬼面罩，更富豪車台型與氣派。遙控雙電趟門、電尾門、18吋合金輪圈是標準設備，而試車的灰色車身與白色內籠，同屬新添選擇。

GAC E9 Premium PHEV混能旗艦7座MPV香港試駕：零重力大班椅體貼舒適 設備升級頭等享受

車廂方面，前座電控皮座加入10點式按摩功能和手動腿托。觸控中屏升級至14.6吋，並預載以高通8155P晶片驅動的ADiGO 6.0系統，運算能力提升6倍。新車同時增設Wifi及App功能，可支援4音區廣東話指令，導航則搭配Here高精度本地地圖。中排是戲肉所在，兩張全新零重力獨立大班椅剪裁更體貼，連繫16點按摩功能與一鍵SPA模式，乘坐更舒適。除了座姿和冷暖通風功能，透過手枕前端5吋觸控屏幕，也可調節冷氣、設定按摩模式、選播音樂及開關天窗與電趟門。影音娛樂系統由15.6吋頂置屏幕與16聲道Yamaha音響組成，中座頭枕還內置喇叭，享受媲美頭等艙。港版將配備雪櫃，惜示範車暫時欠奉。為有效降噪及提升乘坐舒適度，A柱三角窗採用隔音玻璃，全車140多處也導入隔音件，令車廂倍感寧靜。

混能旗艦7座MPV同配無風感冷氣，車頂兩端設有1,600個透風微孔，冷氣以擴散式均勻降溫，避免直吹頭部或面部。再者，後窗氣囊及3.2米超長側窗簾氣袋也是同級獨有，可提供360度環抱式保護。另標準7座設定下，行李廂容量介乎230升至450升，摺疊第三排尾座可擴大到1,500升。

GAC E9 Premium PHEV混能旗艦7座MPV香港試駕：可油可電勁度十足 純電模式續航力106km

動力規格不變，混能系統由2公升Turbo引擎、25.57kWh三元鋰電及前驅馬達組成，總馬力372ps，扭力630Nm，搭載2速DHT自動波箱，0-100km/h約8.8秒，WLTC綜合續航力1,032km，平均油耗6.1L/100km。除了油電混能，也可選擇純電優先，而EV純電模式下，最遠可行駛106km（WLTC）。可油可電、靈活性高、無懼里程焦慮，正是PHEV插電式混能車的優點和可愛處。縱使混能SUV車長逾5.2米，整體表現卻揮灑自如。起步快順不論盡，發力衝刺勁度十足，即使遇上長斜路段，仍可一氣呵成從容應對。轉向操控反應是靈活俐落，軚感豐富實在。電子懸掛維持前麥花臣、後多連桿配搭，改良後提升了濾震效能，柔化路面衝擊，令行車更平穩。駕駛模式包括節能、舒適和運動，動能回收有標準和強兩級。另外，軚感提供輕盈、舒適、運動不同選擇，懸掛軟硬度也有舒適和運動之分，透過觸屏可自選設定。

不管豪華、享受以至性能，GAC E9 Premium PHEV毫不讓同級日系對手專美，但售價卻便宜一大截，性價比彌高。為便利顧客近距離接觸新車，代理APMG即日起至9月30日在又一城開設Pop Up Store，感興趣的朋友可前往參觀。

 

  • GAC E9 Premium PHEV規格
  • 引擎：2公升Turbo + 前置驅動馬達
  • 總馬力/總扭力：372ps / 630Nm
  • 傳動：2速DHT自動波
  • 續航力：1,032km(WLTC)
  • 耗油量：6.1L/100km(WLTC)
  • 尺碼：5,247 x 1,893 x 1,823mm
  • 售價：$569,000（早鳥優惠，原價$599,000）
  • 查詢：3591 9336

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