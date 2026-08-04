模型車迷夢寐以求的終極停車場終於登場！日本玩具大廠TAKARA TOMY旗下TOMICA宣布推出機械式多層停車場Automated tomica PARKING with showroom。這幢樓高5層的全自動停車場不但可容納24架模型車，更配備360度旋轉升降展示台與23組7色LED燈效，兼備全自動泊車及動態展示功能，預計9月下旬正式上市！

TOMICA全自動多層停車場！Automated tomica PARKING樓高5層24泊位 360度旋轉展示+7色LED燈效

1. 23+1車位大容量！附送GT-R NISMO特別版車仔及人偶

對於擁有大量TOMICA模型車收藏的車迷而言，傳統兒童向膠車庫根本無法滿足展示需求。Automated tomica PARKING with showroom採用終極5層結構設計：

最大容量24架：包括23個標準停車位，以及1個獨立的中央360度旋轉展示台。

附送獨家特別版： 隨盒附贈TOMICA Premium NISSAN GT-R NISMO特別版模型車。 運送過程中閘門會同步自動開合。 停車場裝有23組LED燈，並預設10種動態燈光模式。 附贈TOMICA Premium NISSAN GT-R NISMO特別版。 另送5個人偶公仔任你佈置。 所有操作可經由遙控搞定。

5款場景人偶：另附有5款不同姿態的人偶公仔，玩家可自由擺放在不同樓層，打造極具生活感與寫實的專屬汽車Showroom。

2. 全自動機械泊車系統：Entry/Exit模式及360度立體展示

這款多層停車場的最大賣點在於「全自動化機械操作」，讓收藏品展示提升至全新層次：

自動入庫（Entry Mode）：將車輛放置於入口，系統自動運送車輛並順暢泊入指定車位，過程中閘門會同步自動開合。

自動出庫（Exit Mode）：選擇欲駛離的車輛，中央升降台會自動將車輛平穩送回出口，全程毋須手動擺位。

360度旋轉展示台：位於停車場中央的展示台支援360度無死角旋轉，讓愛車成為全場視覺焦點。

3. 23組7色LED動態燈效：Demo全自動展演模式營造氣氛

為了營造真實機械式停車場與夜間展廳的震撼視覺效果，車庫裝有多達23組LED燈光：

7種燈光色彩變化：提供白、紅、黃、綠、淺藍、藍、紫共7種顏色選擇，並預設10種動態燈光模式，方便車迷配合不同主題車款進行氛圍調色。

全自動Demo展示模式：開啟Demo模式後，停車場會自動在不同樓層之間移動車輛，隨機重新排列泊位並進行出入庫動作，配合樓層同步亮燈，完美還原高級自動化停車場的運作細節。

4. 發售日期、香港預計售價及產品詳細規格

Automated tomica PARKING with showroom官方公布尺寸為403×424×360mm，體積相當具有存在感，建議車迷入手前先預留好擺放空間。

產品 Automated tomica PARKING with showroom 泊車容量 24 架（23個車位+1個獨立展示台） 產品尺寸 403（寬）×424（高）×360（深）mm 功能模式 自動入庫（Entry）/自動出庫（Exit）/7色燈光切換/全自動Demo展示 附贈配件 TOMICA Premium NISSAN GT-R NISMO特別版×1、人偶公仔×5 日本定價 41,800日圓（含稅，約2,070港元） 發售日期 2026年9月下旬日本率先開售 查詢 TAKARA TOMY Tomica 官方網站連結

備註：香港地區實際上市日期及建議零售價有待香港官方代理公布。

文：B1807

圖：TOMICA