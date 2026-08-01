無人駕駛發展成熟成未來大勢 香港適合與否值得探討 地理環境/道路使用者成關鍵？

無人駕駛 適合香港嗎？（Samuel）

無人駕駛汽車已不是新事物，早前有內地品牌來港安排傳媒試坐，而當局更稱正積極研究相關法例，以配合無人駕駛車可在港行走。其實目前部分無人駕駛汽車已在港部分地區試行，而且屬試驗性質。車友聚會間都談到，未來當無人駕駛普及化時，到底會有甚麼影響？

無人駕駛成未來大勢 香港實行還看道路使用者？

無人駕駛汽車已不是新事物，早前有內地品牌來港安排傳媒試坐，而當局更稱正積極研究相關法例，以配合無人駕駛車可在港行走。

無人駕駛汽車是否適合在港推行，實在值得探討

無人駕駛汽車科技發展已成熟，所以大家都認為出錯的機會不大。大家擔心的反而是日常道路的使用者

開的士的車友稱，不太擔心無人駕駛汽車出現會令他失業，他認為香港人處事非常小心謹慎，相信大部分人都認為有司機駕駛的汽車會較安全。另外開巴士及私家車的車友稱，無人駕駛汽車是否適合在港推行，實在值得探討。首先，無人駕駛汽車的運作是靠安裝在汽車上的雷達、鏡頭或超音波收集周遭的數據，再透過AI大數據計算擬定行車路線，當中訊號接收的強弱，都有機會影響數據的運算，要知道香港的地理環境狹窄，而在市場中心地區的高樓大廈甚多，對訊號接收會否受影響，仍是未知之數。

車友們認為，無人駕駛汽車科技發展已成熟，所以大家都認為出錯的機會不大。大家擔心的反而是日常道路的使用者。就如日常開車經常見到的「左攝右攝」的爬頭情況出現，經驗駕駛者都會因應路況而作出秒速判斷，以避免意外發生。而另一重點當然是法律責任問題，一旦發生意外引致財物損毀、有人受傷或死亡時責任誰屬？大家都認為，這些細節都要考慮得非常清楚。說到底，無人駕駛是未來大趨勢，終有一天大家都會見到無人汽車在街上行走。