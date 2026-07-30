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假棍波重燃駕駛激情？拆解現代Hyundai、保時捷Porsche電動車虛擬轉波 法拉利Ferrari V12引擎線控6速黑科技

汽車
更新時間：12:00 2026-07-30 HKT
發佈時間：12:00 2026-07-30 HKT

在追求極致平順零百加速的電動車時代，棍波本應被送入汽車博物館。然而近年車壇出現逆轉，現代Hyundai為N系高效能電動車開發的N e-Shift系統，以假亂真的虛擬轉波，讓車迷重拾駕駛激情，保時捷Porsche隨後加入行列，法拉利早前亦為Ferrari 12Cilindri Manuale燃油超跑加入全新線控6速棍波，可見車廠不約而同透過軟件演算法、電控感測器，甚至線控制動，在新車款上高調打造「假棍波」，提供手動轉波的震撼體感，然而底層運作原理與機械結構卻大不相同。

假棍波重燃駕駛激情？拆解現代Hyundai、保時捷Porsche電動車虛擬轉波 法拉利Ferrari V12引擎線控6速黑科技

1. Hyundai IONIQ 6 N / 5 N：N e-Shift系統

事實上，Hyundai N部門為打造N e-Shift系統絕非紙上談兵，工程師曾駕駛IONIQ 5 N原型車，在德國紐柏林北環賽道進行近1萬公里高強度測試，部分調校經驗更直接源自同廠世界拉力錦標賽（WRC）賽車的電控技術。

由於市場反應遠超原廠預期，車主對這套「假棍波」及引擎聲響評價正面，促使Hyundai決定將N e-Shift由高性能N系列，逐步下放至旗下更多主流電動車型，下一代IMA平台預計亦會延續這個方向。至於已在北美及歐洲開賣的IONIQ 6 N，特別針對虛擬檔位比例作出優化並收窄檔距，配合升級版N Active Sound+音效硬件，令模擬轉波時頓挫感與聲浪更加細膩逼真。

IONIQ 6 N底盤底下只有一組固定的減速齒輪，馬達轉速與車輪轉速之間是固定的比例關係。理論上，馬達從零轉到一萬六千轉都是線性輸出，根本不需要轉波，但工程師透過一套軟件，把馬達寬廣的扭矩平原「切」成好幾段，每一段對應一個「虛擬檔位」。當你撥動軚盤後方的＋/－撥片，系統會瞬間切斷或降低馬達扭矩輸出，製造出類似傳統變速箱「離合器分離再接合」的頓挫感。與此同時，車內的音響系統會發出模擬引擎聲浪，後方重低音喇叭還會產生「lumpity lump」怠速震動，讓你連屁股都能感受到「引擎」的存在。

核心原理：軟件演算×馬達扭力調控

機械結構：傳統純電動車結構，無實體變速箱（僅單速減速齒輪組）。

運作機制：

  • 扭力干預：當撥動軚盤＋/－撥片時，系統會在毫秒間精準「扣減」或「中斷」馬達的扭力輸出，營造傳統變速箱離合器分離再接合的頓挫感。
  • 模擬引擎煞車：在低波段放開油門時，馬達會調整動能回收力道，模擬引擎煞車；若轉速達到紅線（Rev Limit）而未升檔，系統亦會強制斷動力。
  • 密齒比映射：IONIQ 6 N採用較IONIQ 5 N更短的虛擬齒比設定，將馬達的寬廣扭矩切割成多個「檔位」，每個檔位對應不同的扭矩輸出曲線。
  • 多感官同步：配合N Active Sound+模擬引擎聲浪、N Ambient Shift Light轉波提示燈，以及車身震動回饋，透過後方重低音喇叭產生怠速震動，進一步加強效果。

2. Porsche Taycan：E-Shift模擬系統

Porsche的做法比Hyundai複雜一層，因為Taycan本身有變速箱，E-Shift透過控制馬達的扭矩輸出，模擬出PDK雙離合變速箱「咔噠」一聲轉波的頓挫感。換言之，Taycan的E-Shift是「雙層結構」：底層的實體雙速變速箱負責真正動力傳遞，模擬系統則讓駕駛者「覺得」在開一台有8速手動的911。

Porsche E-Shift系統已隨2027年款Taycan發布，開放全系車型選配，Turbo GT版本更列為標準配備；操作需配合GT Sports跑車軚盤上的＋/－撥片，同時亦要求車主一併選配Sport Chrono套件及Bose或Burmester環迴音響，方可解鎖完整Porsche Electric Sport Sound虛擬音效體驗。

值得一提的是，工程團隊發布前罕有公開讚揚Hyundai N e-Shift系統的完成度，坦言正正是這套「假棍波」啟發了Taycan開發方向，德國老牌車廠向韓國後輩取經，頓成車壇一時佳話。而加裝了Manthey套件的Taycan Turbo GT於今年5月，創下純電量產車在紐柏林賽道最速圈速紀錄，印證系統「睇得又跑得」。

核心原理：實體雙速波箱+8速虛擬軟件映射

機械結構：Porsche後軸保留了實體2速PDK變速箱。

運作機制：

  • 8段虛擬檔位：E-Shift將原本後軸雙速實體機械波箱，以軟件「切割」成8個「虛擬檔位」並映射相應馬達輸出特性。
  • 頓挫感與拖曳扭力：轉波時馬達輸出會出現短暫的中斷及銜接衝擊，刻意製造頓挫感，並在不同檔位產生不同程度的拖曳扭力（engine braking），模擬燃油車的引擎煞車。
  • 虛擬轉速限制器：配合數碼儀錶板的虛擬轉速錶及檔位顯示，模擬出接近PDK雙離合器波箱的節奏，當「轉速」逼近紅線時，系統會模擬斷油限制，強化換檔時機的判斷。
  • 車型專屬咆哮聲：Porsche Electric Sport Sound聲浪系統會根據車輛負載與輪速自動調整，且不同Taycan衍生車型（如Turbo GT、GTS等），擁有各自專屬的聲浪與轉波特性調校。

3. Ferrari 12Cilindri Manuale：線控6速真實感

如說Hyundai是「演戲」，Porsche在「疊加虛擬層」，Ferrari的做法可稱為「考古重建」。Ferrari 12Cilindri Manuale是繼2011年California後，另一擁有棍波操作的新車型，在12Cilindri原有8速DCT雙離合半自動波箱之上，加入全新Manuale線控棍波系統，車廠以一支波棍及離合器取代軚盤＋/－撥片，但兩者與變速箱之間沒有任何機械連結，全靠線控（By-Wire），由於系統實際只是將原有8速波箱的首6個波段，重新映射至檔位，故最高兩個波段依然只可在自動模式下使用，方便高速公路巡航。

這支波棍內部由高強度鋼切削而成的波頭、偏心滾輪及預載彈簧組成，精準重現傳統Ferrari手動變速箱在同步、接合與分離階段的機械負載。當你推動波棍，霍爾效應感測器會讀取位置，將訊號傳給變速箱控制單元，再由液壓系統操作DCT內部的離合器與檔位選擇器。

最有趣的是，這套系統保留「人為失誤」的權利。離合器內部同樣有模擬結構重現傳統「負載—行程」曲線，如果你釋放離合器的時機不對，車真的會頓挫，甚至熄火。Ferrari工程師說：「我們不是要模擬手動轉波，是要讓手動轉波以現代方式重生。」

核心原理：線控驅動8速雙離合半自動波箱

機械結構：6.5升V12引擎+ 8速DCT波箱+線控棍波桿與離合器。

運作機制：

  • 線控連接：非EV的純數字模擬，連結真正的燃油V12引擎及8速雙離合器，H-Pattern擋閘與腳底離合器完全沒有機械連接至波箱，全靠電子感測器（By-wire）。
  • 力回饋與阻力模擬器：檔閘與離合器內裝有力學結構及阻力模擬馬達。踩下踏板能真實模擬出離合器片「咬合點（Biting Point）」的漸進阻力與震動；入波時也有同步器（Synchronizer）吸入的金屬機械手感。
  • 全權掌控與熄火機制：電子訊號傳給DCT控制單元與引擎ECU，實現精準離合器接合。若駕駛離合器放太快或轉速過低，系統會模擬引擎熄火；若高轉速下猛彈離合器（Clutch Dump），系統也會精準配合DCT離合器片咬合，帶來極為真實的傳統手波駕駛樂趣。

3大技術架構對比總覽

 

Hyundai Ioniq 6 N

（N e-Shift）

Porsche Taycan

（E-Shift）

Ferrari 12Cilindri Manuale

（By-Wire）

實體變速箱

無（單速減速）

有（前單速＋後雙速）

有（8速DCT）

轉波介面

軚盤撥片

軚盤撥片

實體波棍＋離合器

連結方式

純軟件控制馬達

軟件模擬＋實體波箱配合

線控（By-Wire）感測器

手感回饋來源

電動馬達扭力瞬間中斷與調控

2速實體波箱+馬達8段映射動力輸出

波棍與離合器電控力回饋

駕駛樂趣

聲光體感全套模擬

重現PDK雙離合節奏、微幅震動與聲浪同步

離合器咬合感、允許高轉彈離合與模擬熄火

入波失誤

可（熄火）

 

文：B1807

圖：Hyundai、Porsche、Ferrari

 

延伸閱讀：Tesla 2026夏日更新推送！Grok AI接管車廂控制 行程規劃偏好優先 4大重點車主必看

 

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