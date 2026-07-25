駕車橫越雙白綫一定罰款+扣分？因1情況橫過連續雙白綫不屬違例

雙白綫 神聖不可侵犯？（Samuel）

對於駕駛者而言，雙白綫是神聖不可侵犯的！法例話只要你橫越雙白綫，就要付出$675及記3分！罰錢事小，3分先緊要！車友聚會期間，大家對雙白綫有不同見解，亦有不同經驗。

連續雙白綫一定係錯晒？

雙白綫 神聖不可侵犯？

有人認為雙白綫是神聖不可侵犯，橫越就是錯

橫過連續雙白綫或附有虛綫的連續白綫的確是違例的，但亦有情況屬除外的

開的士的車友，深夜期間開車偷雞掉頭，突然間後方見到藍紅閃燈，結果當然是3分加$675。但另一位開車私家車車友稱，一次在單綫行車雙白綫分隔來回的道路上行駛，前方有巴士停泊，他靠右越過巴士期間，有半個車身橫越雙白綫，藍紅閃出現後結果3分加$675！車友們都指抵死，在如此危險的情況下爬頭，可以被控不小心駕駛或危險駕駛。另一位車友稱，一次在雙白綫路段前行，他打右燈準備轉入右方停車場，但後方的綠色小巴不斷響安，司機更伸個頭出窗外爆粗：「XYZ%$，Cut雙白?，報警拉你架！」

車友沒有回應，等待對頭沒有車之後，就繼續右轉入停車場！席間大家持不同意見，有人認為雙白綫是神聖不可侵犯，橫越就是錯；亦有人認為，以開了多年車的經驗所知，轉入右方道路是可以Cut雙白綫的，到底誰對誰錯？

留意番！橫過連續雙白綫或附有虛綫的連續白綫的確是違例的，但亦有情況屬除外的。根據運輸署指出，如越過雙白綫是因為向右轉入或轉出任何與該條車路毗連的道路、處所或地方，但用來分隔同一方向的雙白綫除外。細心閱讀文字了解，即在雙白綫路段行駛右轉是沒有問題的。所以今次車友沒有對綠色小巴司機作任何回應是對的，反而綠色小巴司機，還是熟讀道路使用者守則吧！