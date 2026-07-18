新款廣汽GAC E9 Premium PHEV旗艦7座MPV香港開售│豪華座艙體驗 內外26項新改良 續航力1,035km 早鳥價56.9萬元

廣汽集團(GAC)香港代理GAC APMG昨天(7月17日)晚上，在尖沙咀馬哥孛羅香港酒店，發表2026年頂級新版GAC E9 Premium PHEV豪華7人車，新車有多達26項升級改良，車廂包裝更趨豪華，廣汽國際首席技術官(Chief Technical Officer)勝又正人，親臨發布會解構新版本特點，代理同場公布了售價，GAC E9 Premium PHEV頂級版早鳥優惠價HK$569,000起，相比原價便宜3萬元。另外，車系還有一款標準入門版本，早鳥價僅HK$399,000起。 文、部份圖片：DP

廣汽GAC E9 Premium PHEV豪華7座MPV香港發表│26項升級改良 老闆級豪華座艙

2026年頂級版GAC E9 Premium PHEV豪華7座MPV正式在港開售，新車發布會揭幕嘉賓包括廣汽國際首席技術官(Chief Technical Officer)勝又正人、廣汽國際東亞及南亞代表處主任舒星、廣汽國際香港區域經理黃梓源、廣汽香港代理商APMG行政總裁黃毅力，以及和諧鐺鐺總經理張振國。

據廣汽國際首席技術官勝又正人表示，E9 Premium新版內外有多達26項新改良，包括頭尾泵把設計經過更新，車廂觸控屏幕面積進一步擴大，搭載運算更快高通8155P晶片、聯網系統升級及加入APP控制功能，中排大班椅引入內地廣汽傳祺車系的頂級規格，包括電控調校、零重力模式、冷暖通風及16點按摩功能，所有均可在手枕的電子屏幕內控制。頂級版還標配16喇叭Yamaha音響，中排天花備有電動升降15.6吋高清影音屏幕。3區獨立恆溫冷氣附設等離子空氣淨化功能，還有1,680個超細孔無風感冷氣口，防止直吹頭部或臉部。全景式玻璃天窗、雙電趟門及電尾門齊備，廠方指全車備有270度雙層隔音玻璃(包括前端三角窗)。另外還新增「鈞玉灰」車身顏色，配合米白色Nappa真皮車廂包裝。

廣汽GAC E9 Premium PHEV豪華7座MPV香港發表│2.0T引擎+鋰電和馬達 續航力1,032km

GAC E9 Premium沿用2公升Turbo引擎及25.57kWh彈匣鋰電和馬達，輸出373ps及630Nm，CLTC綜合續航力1,032km，純電模式續航力約106km，平均耗油量6.05L/100km。 車身尺碼為5,193 x 1,893 x 1,823mm，軸距3,070mm，相比豐田Alphard(40系)長了183mm、闊了43mm，軸距也長了70mm。頂級版配有電子避震和靜音輪胎。