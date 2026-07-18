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汽車浸毀保險未必賠到？ 香港水浸頻生司機自求多福？

汽車
更新時間：13:00 2026-07-18 HKT
發佈時間：13:00 2026-07-18 HKT

暴雨水浸車 車主自求多福（Samuel）

今個夏天雨水特別多，早前連場暴雨，不少地區都發生水浸。對於一眾養車朋友而言，最怕是開車出街遇上水浸。車友聚會間，一位家住新界北的車友稱，早前將車停泊在露天停車場，結果就被水浸到接近引擎位置，幸好雨勢沒有持續，否則成架車浸過頂，肯定可以劏車！另一位車泊在室內地庫停車場的車友，情況亦一樣，早前暴雨期間接到停車場「奪命追魂Call」，因停車場不斷有雨水湧進，所以著他盡快開走汽車。

極端天氣水浸頻生 車主如何自處？

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車友討論的要點，是在現時的極端天氣情況下，到底在選擇停車場時，應要作甚麼考慮？一位開私家車的車友稱，他家住沙田水泉澳邨，因為地勢高建在山上，即使是室內停車場亦不擔心會發生水浸。另一位家住將軍澳的車友稱，香港車多停車場貴，泊車位的選擇不多，他停泊位於工業村的露天停車場，過去多年在颱風襲港時都發生水浸，所以近月的暴雨情況下，他每天都會留意天文台的預報，當預期未來數天會下大雨時，他就會將車駛出市區泊日租，以免汽車因水浸而受損。

席間不少人都認為，養車養得如此辛苦，那就不如不養吧！有車友認為，現時因天災汽車損毀，一般保險都未必賠償，而他本身工作關係，每天必需開輕型貨車搵食，而因他家住新界北村屋，水浸的機會頗高，所以他索性選擇較平價車齡老的車款作搵食車用，一旦被水淹浸的話，損失亦沒那麼慘重。車友們都認為，未來極端天氣情況將更頻繁，養車的朋友惟有自求多福了！

延伸閱讀：電動單車成香港道路新常態 超載/橫衝直撞/逆綫行駛/衝燈頻生 政府規管何去何從？

 

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