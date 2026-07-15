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林寶堅尼Lamborghini Urus SE Performante史上最強四驅SUV出場│插電混能V8引擎812ps馬力 英國Goodwood速度節首度試跑

汽車
更新時間：15:39 2026-07-15 HKT
發佈時間：15:39 2026-07-15 HKT

林寶堅尼(Lamborghini)剛於上周末舉行的一年一度英國Goodwood Festival of Speed速度節，首度公開展出全新Urus SE Performante高性能版本，成為品牌史上最強SUV四驅車。新版以Urus SE插電混能(PHEV)版本為基礎，融入Performante的輕量化、賽車化操控特色，輸出增至812ps馬力及1,000Nm扭力(普通版為800ps及950Nm)，車重大幅減輕32kg，0至100km/h加速3.2秒。全新Urus SE Performante歐洲定價約32.5萬歐羅起，相比普通Urus SE約貴25%，香港售價及推出時間未公布。   文：DP   圖：林寶堅尼

林寶堅尼Lamborghini Urus SE Performante高性能SUV四驅車登場│第二次進化 PHEV混能系統加持

全新林寶堅尼Lamborghini Urus SE Performante高性能版本，特點是在原有Urus SE插電混能(PHEV)版本之上，再植入Performante系列的輕量化、賽車化操控特色，變成一輛運動氣質更強、性格更狂野激情的超級SUV。新車無論性能表現、豪華舒適，以至節能減排方面都比2022年推出的Urus Performante優勝。
     Urus SE Performante搭載SE版原有的4公升V8雙Turbo引擎、8速自動波箱，以及包括25.9kWh鋰電和馬達在內的PHEV插電混能系統，馬力及扭力由原有800ps及950ps，提高至812ps及1,000rpm，0至100km/h加速只3.3秒，0至200km/h需時10.8 秒，極速高達312km/h，成為品牌史上最強SUV四驅車。車子同時可用純電模式行車，續航力有60km。跟前作Urus Performante一樣，駕駛模式除了Strada(公路)、Sport(運動)、Corsa(賽道)模式外，還增設Rally(越野)模式，對應泥濘、碎石或低抓地力路況。

林寶堅尼Lamborghini Urus SE Performante高性能SUV四驅車登場│全新雙腔空氣懸掛系統

全新Lamborghini Urus SE Performante高性能版本，同時植入最新6D六方位車身動態感應器，以及Integrated Power Brake (IPB)煞車系統，配合電子式Haldex前後扭力分配系統，能精準控制每個車輪的扭力及制動力，達到最理想、最直接操控及抓地力效果。另外，車子配用專屬AURA主控式雙腔空氣懸掛系統(上代Urus Performante採用被動式彈簧及電子吸震筒)，高速拐彎時車身傾側幅度大減55%，路面震動亦減少25%，令操控及舒適達到兩頭利效果。
    車身配上專用碳纖維擾流套件，包括輕量化透氣頭冚、車頂、尾翼、頭尾泵把、側裙及車尾底部擴散器等，氣流下壓力比舊版Urus Performante高出16%，相比Urus SE高出達23%。原車還配有Akrapovič鈦合金排氣系統(減10kg)，車廂也改用輕量化碳纖配件及Corsa Tex麖面物料包裝，車重減輕32kg至2,473kg，令車子重量/馬力比例達到3kg/ps的超強標準。全新Urus SE Performante歐洲定價約32.5萬歐羅起，相比普通Urus SE約貴25%，香港售價及推出時間未公布。

  • 林寶堅尼Lamborghini Urus SE Performante規格
  • 引擎：4公升V8雙Turbo引擎+25.9kWh鋰電及馬達
  • 馬力/扭力：812ps/1,000Nm
  • 傳動：8速自動波，四驅
  • 0至100km/h：3.3秒
  • 尺碼：5,112 x 2,016 x 1,638mm
  • 車重：2,473kg
  • 售價：約325,000歐元起(歐洲定價)
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