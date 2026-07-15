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平治Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+高性能四驅車接受預訂｜改配3.0T直六引擎馬力449hp 售價$1,067,000起

汽車
更新時間：00:04 2026-07-15 HKT
發佈時間：00:04 2026-07-15 HKT

平治（Mercedes-Benz）新車浪接浪湧至，繼S-Class旗艦豪華房車上月底登場後，剛又宣佈全新Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+開始接受訂購。高性能四驅車搭載3公升直六Turbo引擎及AMG SPEEDSHIFT TCT 9G九速雙離合器自動波箱，馬力449hp、扭力600Nm，SUV與Coupe車型售價分別由$1,067,000起和$1,113,000起，預期2027年首季交付。額外選配AMG DYNAMIC PLUS Package，還可啟用Drift Mode甩尾模式，強化車系動態性能與提升駕駛樂趣。文：sammy、圖：Mercedes-AMG

平治Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+高性能四驅車接受預訂：4.2秒加速破百 導入Drift Mode甩尾模式添樂趣

因應車體設計與尾部輪廓有別，全新Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+ SUV配上合金行李頂架，Coupe版本則設有擾流尾翼。至於高性能LED頭燈、專屬AMG直間面罩與車身包圍部件、以及20吋10幅式輕鋁輪圈，同列兩款高性能四驅車標準配置。

鑑於市場對上代採用的2公升直四電動Turbo引擎反應一般，於是平治為全新Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+改配3公升直六Turbo引擎，連繫廢氣渦輪增壓器及電動輔助壓縮器，可釋放449hp澎湃馬力和600Nm強橫扭力（Overboost增壓模式下可於10秒內提升至640Nm）。另第二代ISG整合式啟動馬達可額外輸出23hp及205Nm，結合AMG SPEEDSHIFT TCT 9G九速雙離合器自動波箱、全可變式AMG Performance 4MATIC+四驅系統連電子控制後輪限滑差速器，0-100km加速只需4.2秒，極速250km/h，而SUV與Coupe的平均耗油量低至9.4L/100km及9.2L/100km。

車系標準設備還有後軸轉向及AMG RIDE CONTROL懸掛系統，有助轉向反應靈巧敏捷，攻彎表現更順暢平穩。若同步升級選配AMG DYNAMIC PLUS套件，可透過Drift模式調整動力分配，享受純後驅的甩尾操控快感。

  • Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+ SUV/Coupe規格
  • 引擎：3公升直六Turbo雙增壓、四輪驅動
  • 馬力：449hp / 600Nm
  • 馬達：23hp / 205Nm
  • 傳動：AMG SPEEDSHIFT TCT 9G九速雙離合器自動
  • 0-100km/h：4.2秒
  • 售價：$1,067,000起(SUV)
  •         $1,113,000起(Coupe)
  • 查詢：2504 6140

 

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