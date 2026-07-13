小鵬汽車XPENG啟德體驗店開幕│AIRSIDE兩層展廳 沉浸式展示電動車與新科技 同場新設360kW快速充電站

小鵬汽車(XPENG)剛於7月10日(五)在香港啟德AIRSIDE，開設了全新樓高2層的科技體驗中心，是首間採用了內地最新SI 3.0體驗標準的展廳，地面大廳展示品牌一系列最新車款，2樓則是XPENG Tech Centre科技展示中心，常設各項最新電動車硬件與品牌自家研發的晶片(芯片)技術實物展示，讓車迷可以沉浸式感受品牌的歷史與特色。這是品牌繼灣仔合和中心、元朗Yoho MIX之後的第三個、也是全港最大的陳列室據點。 文：DP 圖：XPENG HK

小鵬汽車XPENG啟德體驗店開幕│內地新車P7 Ultra、GX、L03公開首展

小鵬汽車(XPENG)全新位於啟德AIRSIDE專店樓高2層，成為中國內地以外首家採用SI 3.0 體驗標準的陳列室，亦是中國內地以外第一個科技展示中心(位於2樓)，展示自家圖靈晶片、電驅平台、小P智能助手AI系統及機械人等，地下則展示品牌一系列新車。

當晚開幕主禮嘉賓包括小鵬汽車副董事長兼總裁顧宏地博士、小鵬汽車香港及澳門區域總經理譚志聰、森那美汽車香港及澳門董事總經理黃國斌、森那美鵬悅汽車總經理陸兆祥等。顧宏地博士表示，全新AIRSIDE體驗店可讓車迷親身感受品牌對於未來出行方案的思考，亦能更深入了解品牌對於Physical AI科技的探索。品牌為隆重其事，特別帶來3款內地最新車型公開展出，包括P7 Ultra電動跑房車、GX旗艦級新能源SUV，以及剛於北京車展發表的L03運動型SUV。

森那美鵬悅汽車總經理陸兆祥強調，這是品牌繼灣仔合和中心、元朗Yoho MIX之後的第三個、也是全港最大的陳列室據點。品牌同時與森那美旗下KINETA合作，在AIRSIDE停車場建構首個XPENG x KINETA快速充電站(CCS2，四個車位)，功率高達360kW。