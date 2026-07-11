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電動單車成香港道路新常態 超載/橫衝直撞/逆綫行駛/衝燈頻生 政府規管何去何從？

汽車
更新時間：13:00 2026-07-11 HKT
發佈時間：13:00 2026-07-11 HKT

立法規管電動單車 刻不容緩（Samuel）

可移動電動工具的問題存在已久，無論是日常開車的，被外賣仔開電動單車撞及倒後鏡；作為行人，經常被這類橫衝直撞的電動單車撞倒；而在不同地區，更見熟識的文化出現，一輛電動單車坐滿了一家大細，三、四個人坐在電動單車上，在馬路上逆綫行駛，衝燈或不遵守交通標誌指示而行，這些情況已經成為了香港道路的新常態了。

電動單車意外奪命 政府如何規管再惹關注

一輛電動單車坐滿了一家大細，三、四個人坐在電動單車上，在馬路上逆綫行駛，衝燈或不遵守交通標誌指示而行，這些情況已經成為了香港道路的新常態了。
一輛電動單車坐滿了一家大細，三、四個人坐在電動單車上，在馬路上逆綫行駛，衝燈或不遵守交通標誌指示而行，這些情況已經成為了香港道路的新常態了。
以現時香港情況而言，這一類車已「落地生根」，若立例禁止使用的話，只會增加執法與社會的對立面。最好的方法又是甚麼？
以現時香港情況而言，這一類車已「落地生根」，若立例禁止使用的話，只會增加執法與社會的對立面。最好的方法又是甚麼？
早前有人懷疑踏電動單車期間發生意外，墮進一呎高台下而喪命，事件再次引發坊間討論，到底這一類車的出現，當局是否應該要立例禁止？
早前有人懷疑踏電動單車期間發生意外，墮進一呎高台下而喪命，事件再次引發坊間討論，到底這一類車的出現，當局是否應該要立例禁止？

車友聚會間，大家都力數這一類惡行。早前有人懷疑踏電動單車期間發生意外，墮進一呎高台下而喪命，事件再次引發坊間討論，到底這一類車的出現，當局是否應該要立例禁止？發牌規管？車友普遍認為，以現時香港情況而言，這一類車已「落地生根」，若立例禁止使用的話，只會增加執法與社會的對立面。最好的方法又是甚麼？立例規管應該是最好了吧！當每輛按法例發牌的電動車違例時，投訴者、駕駛者或執法人員，起碼可以按照該車的號碼尋持登記人，然後提出檢控，總好過現在的情況，特別是某類人士在馬路或行人路上，開著電動單車送外賣，完全罔顧行人的安危，若果你向這類人指罵，對方更會還以不文手勢，更甚者會「吹雞」，十數位外賣人士圍住你，大家會覺得怎樣？

問題存在已久，而情況更預期變得嚴重，當局是否需正視？當局是否視而不見？從不同角度看，減少使用汽車而用單車可更環保，亦符合節能減排方向。及早立例規管，可減少不必要的爭拗或傷亡事件發生，及早察覺定後知後覺好？小學生都懂得揀吧！

延伸閱讀：錶位被違法佔用長期惹爭拗 港府推咪錶監察計劃有無用？

 

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