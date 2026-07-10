限量超跑McLaren 788HS全球200輛│純汽油V8引擎終極作 硬頂/開篷各100輛 售價53萬歐元起

英國超級跑車品牌McLaren昨天(7月9日)在網上全球首發788HS限量版超跑，產量只有200輛，當中Coupe硬頂及Spider開篷版各佔一半，英國售價公布為45萬英鎊起(折算約450萬港元起)，新車將於本周末舉行的英國Goodwood Festival of Speed賽車節活動中公開亮相，香港代理暫未公布引入時間表。 文：DP 圖：McLaren

McLaren 788HS限量版超跑發表│純汽油V8引擎終極作 植入最高階硬件及氣流動力組合

全新McLaren 788HS相信是720S/765LT/750S這個系列誕生10年來的終極作品，也是品牌邁向全線混能車型的最後一款純汽油V8引擎跑車。HS是High Sport的意思，品牌曾於2012年推出過MP4-12C High Sport(限量5輛)及2016年MSO HS(675LT，限量25輛)兩款特別版，今次788HS也是由McLaren Special Operations(MSO)部門特別製造，全球限量200輛，Coupe硬頂版及Spider開篷版各佔一半(100輛)。

新版沿用編號M840T的4公升V8雙Turbo引擎，馬力進一步提高至788ps、扭力800Nm，最高轉速 8,500rpm，波箱沿用7速SSG雙離合器半自動波箱和後驅，0至100km/h加速需時2.8秒，0至200km/h僅7.0 秒。Proactive Chassis Control III主控液壓懸掛系統改以專屬調校，前方離地距較750S降低5mm。碳陶瓷制動碟系統源自同廠Senna，同時首次引用單鎖芯鍛造輪圈格式。

McLaren 788HS限量版超跑發表│車身乾重1,265kg同級最輕 特配巨型尾翼

McLaren 788HS車身進一步偷輕，內外換上輕量碳纖維部件，包括全套專屬車身空氣動力組件，車頭加有S-Duct導風裝置，最搶鏡當然是巨型尾翼，據知整體氣流下壓力比765LT高出10%，而車身乾重只有1,265kg(相比750S輕了12kg)。車廂格局跟750S沒大分別，主要換上Alcantara及碳纖維輕量配件包裝，賽車化桶形座椅款式跟Senna相似。全新McLaren 788HS英國售價公布為45萬英鎊起，(歐洲售價約53萬歐元起)，不過由於每輛均由MSO部門按客人要求訂製，所以加上個人化配件後車價可能更昂貴。