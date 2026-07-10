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紅旗Hongqi太古城五千呎品牌旗艦體驗中心開幕｜率先推出SUV電動車旗艦E-HS9及中型EHS5 超豪華金葵花紅旗國雅與紅旗L5首展

汽車
更新時間：01:04 2026-07-10 HKT
發佈時間：01:04 2026-07-10 HKT

中國頂尖豪華汽車品牌紅旗（Hongqi）正式登陸香港，官方總代理是錦龍汽車集團。座落港島東太古城的全新紅旗品牌體驗中心，昨天（7月9日）盛大開幕，兩款率先到港銷售的右軚純電SUV，包括旗艦6座E-HS9與中型5座EHS5，活動上同步展出，意向價分別是$998,800起和$399,000起。文、圖：sammy

紅旗Hongqi太古城五千呎品牌旗艦體驗中心開幕：瞭解品牌傳奇故事 感受東方高端實力

全新紅旗香港體驗中心佔地逾5,000平方呎，旗艦店空間寬敞舒適，裝潢設計融合了品牌的東方豪華格調與現代科技感。同時，店內特設「紅旗歷史牆」及專屬「金葵花展示區」，其中後者展出兩款紅旗超豪華車型，包括「國雅」和全球限量100部的頂級收藏車「紅旗 L5」。出席典禮嘉賓涵蓋中港兩地政商界人士，場面氣氛熱鬧，而中國第一汽車集團進出口有限公司東南亞大區總王堯，聯同錦龍汽車集團董事長麥慶德，攜手為旗艦店開幕剪綵。

率先推出兩款紅旗Hongqi純電SUV電動車：旗艦6座E-HS9極致奢華 雙馬達四驅637hp馬力

紅旗E-HS9豪華純電旗艦SUV體型龐大，長闊高尺碼達5,209 x 2,010 x 1,731mm，軸距3,110mm，率先輸港為2+2+2的6座位版本，意向價$998,800起，首批新車七月底陸續交付。新車造型端莊穩重，車前飛瀑式格柵搭配智能矩陣式LED大燈，極具辨識度，並採用21吋多幅式鋁合金輪圈。除了黑、白、藍，車身顏色還有白襯黑頂共四種選擇。車廂佈局尊貴奢華，大6座空間寬敞舒適，中排兩張獨立電動大班椅具備通風及按摩功能。標準配置還有8.88吋數碼儀錶板、雙15.6吋2K解像度觸控中央顯示屏及駕駛席屏幕、智能4區恆溫冷氣、特大全景天幕連電動遮陽簾、16揚聲器Bose環繞音響系統支援Apple CarPlay及Android Auto、第三排椅背電摺功能、360度環視鏡頭及ADAS智能駕駛安全輔助系統。

動力方面，搭載寧德時代120kWh三元鋰電池與前後馬達，智能電動四驅的E-HS9擁有637hp馬力和710Nm扭力，0-100km/h加速可於5.5秒完成，WLTP續航力548km，兼且標配可調式氣壓懸掛系統。新車最高支援DC 140kW直流快充，48分鐘可補充10%至80%電量。

率先推出兩款紅旗Hongqi純電SUV電動車：中型5座EHS5實用舒適 後驅版意向價$399,000起

定位中型5座純電SUV的EHS5車長4.75米、闊1.9米和高1.64米，裡外設計走時尚輕奢簡約路線，迎合年輕人與家庭客。車廂空間闊大開揚，後座腳位尤其充裕，展車設備包括觸控中央大屏幕、全景式天窗、雙區恆溫冷氣、Apple CarPlay及Android Auto功能、360泊車鏡頭、以及採用19吋合金輪圈等。可掌握的動力規格資料暫時有限，只知續航力達550km。代理首先推出是後驅版，意向價$399,000起。雙馬達四驅版稍後也會引入，惟現階段未透露意向價。

  • 紅旗Hongqi E-HS9規格
  • 傳動：120kWh鋰電 + 前後馬達四驅
  • 馬力/扭力：637hp/710Nm
  • 0至100km/h：5.5秒
  • 續航力：548km(WLTP)
  • 尺碼：5,209 x 2,010 x 1,731mm
  • 售價：$998,800起(意向價)
  • 查詢：2119 4889 
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