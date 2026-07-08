全新零跑Leapmotor B05電動車本地試駕｜後驅純電揭背Hatchback兼具實用性與駕駛樂趣 早鳥優惠價$239,900限量30部

在六月中舉行的2026香港國際汽車及供應鏈博覽會上，零跑汽車（Leapmotor）展出了多款新車，當中最受注目是標榜Fun to Drive、滿載純粹駕駛樂趣的B05。單馬達後驅電動揭背車搭載67.1kWh鋰電，馬力160kW（約218ps），扭力240Nm，0-100km/h加速7.5秒，WLTP續航力482km，早鳥優惠價$239,900（原價$249,900），限量30部，現時訂購8月交付。文、圖：sammy

全新零跑Leapmotor B05電動車本地試駕：躍動型態瞄準年輕族 瑪莎拉蒂助調校底盤

全新B05是國產零跑汽車繼T03、C10、B10後，第四款在港推出的純電動車。運動型揭背Hatchback跟同屬B系列的B10緊湊型SUV一樣，沿用LEAP 3.5平台打造，底盤同樣經由瑪莎拉蒂團隊協助調校，實現前後50:50完美重量分配。不管快速公路馳騁或疾走連綿彎道，都能確保車身動態高度平穩，轉向操控靈活俐落，賦予駕駛者十足信心。

五門五座位純電B05全長4,430mm、闊1,880mm、高1,520mm，體型較B10短小低矮，2,735mm車廂軸距則維持，反映揭背車擁有寬敞充裕駕乘空間。簡約流線化造型煥發年輕活力動感氣息，而美學融合空氣力學設計，包括封閉式車頭面譜與下方的主動式調節氣流格柵、無邊框車門、前後擾流器連高置尾翼，風阻只0.26Cd。三段式LED頭燈與貫穿式LED尾燈，以及19吋鋁合金輪圈是標準設備，車身備有黑、銀、灰、黃、藍五色選擇。

全新零跑Leapmotor B05電動車本地試駕：時尚舒適大空間 設備豐富一應俱全

除了前後四門加設扶手，配備雙杯架的中央馬鞍延伸連接至控制台冷氣風口外，B05內裝與B10近乎一致，格調時尚優雅致而迎合年輕一族，內飾還有深、淺兩種配搭。車廂座椅以環保皮革包裹，電控前座具備電暖功能，頭頂空間稍遜B10，全平地台後座一樣闊大舒適，日光從全景式天窗直透入內，乘坐感愜意開揚。

純電揭背車設備豐富，標配多功能皮軚環、8.8吋LCD儀錶板和14.6吋觸控中央屏幕、資訊娛樂系統支援Apple CarPlay、恆溫冷氣連後排送風、Auto Hold電子手掣、轉色氣氛燈、原廠12揚聲器音響、前後各2組USB充電、手機無線充電、12V電插座、360泊車鏡頭、全車保護氣袋及ADAS高級駕駛輔助系統等，並取得ENCAP撞擊測試5星評級。行李箱容量295升，放平後座椅可擴大到1,205升。除了NFC卡片鑰匙，還可透過專屬手機App控制車門上或解鎖，預先開啟冷氣和掌握充電狀態。另隨車奉送原廠前座柔軟頭枕和腰托，顧客也可額外選配磁吸手機架和懸浮桌板，詳請可向代理查詢。

全新零跑Leapmotor B05電動車本地試駕：50:50黃金車重比例 純粹暢快駕控體驗

B05的動力規格與B10如出一轍，但車重1,837kg相對輕巧，因此WLTP續航力可提升至482km，比B10多行48km更實用。新車支援DC 174kW直流快充，17分鐘可補充30%至80%電量。駕駛及轉向模式提供標準、舒適和運動三種選擇，動能回收劃分弱、中、強三級。

電後驅揭背車的飽滿結實動力跟B10不相伯仲，縱使衝刺感未至拳拳到肉，受惠較輕負磅，推進節奏格外明快急勁。新車另一焦點是出色操控表現，低重心連繫50:50黃金車重比例，左右轉向強攻彎道，反應倍覺敏銳和穩紮，發揮形同手起刀落般清脆。配合蠢蠢欲動尾部動態，更富滿足快感。兼顧行車舒適度，前麥花臣與後多連桿懸掛設定偏軟，削弱了強韌性與支撐力。同樣地，原裝國產輪胎抓地力平平，升級應有更佳發揮。然而，論好玩開心程度，同廠T03始終是天花板首選。