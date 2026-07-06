棍波限量版法拉利Ferrari 12Cilindri Manuale超跑登場│嶄新線控虛擬6速棍波 全球限量1,499輛 車價59萬歐元起

法拉利(Ferrari)剛於7月4日(六) 全球發表Ferrari 12Cilindri Manuale限量特別版，搭載全新自家研發線控虛擬6速棍波系 統，雖然車廂配有傳統閘式手排波棍和離合器踏板，不過系統建構在 12Cilindri原有的8速DCT雙離合半自動波箱和6.5公升V12自然吸氣引擎之上，車子可隨時由棍波切換至自動波格式， 據講棍波駕駛體感和反饋感跟傳統棍波車沒分別， 同樣會產生頓挫感甚至死火，非常有趣。12Cilindri Manuale屬於Tailor Made限量特製車型，配有一系列專屬包裝配置，全球限量1, 499輛，歐洲定價59萬歐元起，相比普通版12Cilindr i(40萬歐元起)貴約50%！香港售價、 配額及發售日期未公布。 文：DP 圖：Ferrari

法拉利Ferrari 12Cilindri Manuale棍波限量版超跑登場│純電子線控系統 營造傳統棍波機械真實感

法拉利12Cilindri Manuale焦點是全套自家研發全新Manuale線控棍波系 統，可完整保留12Cilindri原有6.5公升V12自然吸氣引擎及8速DCT雙離合波箱組合的同時，可 為駕駛者帶來純種6速棍波操作真實感受，而且可隨時切換至自動波駕駛模式。其實這種虛擬棍波系統早前已在瑞典Koenigsegg CC850極級超跑裏實現，今次法拉利理念完全相同，只是格式和設計示不相同。法拉利對上推出的棍波車型，已是2012年599GTB右軚6速棍波版(當時由一位香港客戶訂製)及同年宣布最後一批棍波版California。

Manuale線控系統利用最新線控電子技術，重新塑造出傳統棍波實體換擋體感，同時確保轉波的精準度、 穩定性與操作方便性，工程團隊把棍波、離合器與油門的操作機械運動物理實感，轉化為電子信號，能夠在同步、 嚙合與分離三個階段，覆製出傳統棍波法拉利的獨有機械特性，包括轉波閘卡嗒聲與重量負載變化反饋感。如未踩下離合器，系統不容許轉波；如離合器或油門操作不合拍，系統會產生相應的頓挫感甚至起步死火；反觀熟練駕駛棍波人士，系統則可完美順暢地轉波及拖波反應。整套棍波及離合器機械模組，採用緊湊結構實心鋁材製成，總重量不足3.5kg。

法拉利Ferrari 12Cilindri Manuale棍波限量版超跑登場│Tailor Made部門特製 全球1,499輛

法拉利12Cilindri Manuale車身提供25種顏色選擇，當中包括圖中所見Rosso Rubino首發專色，車側面配上浮凸壓印的躍馬徽標，還有激光蝕刻Manuale車型標記及專屬鍛造輪圈，車廂個性化定製方案包括專 屬真皮與Alcantara內飾。至於最搶鏡當然是經典波棍閘，白色與琥珀色背光波桿頭主體由實心陽極氧化鋁加工而成， 內部配有一塊裝有12顆LED燈的印刷電路板。

12Cilindri Manuale機械規格、輸出及性能數字跟普通版12Cilindr i相同，不過它是一款由法拉利Tailor Made部門建造的特別版，配上專用混波模組及一系列內外獨特包裝配飾，而且全球限量1,499輛，所以車價相比普通版12Cilindr i(40萬歐元起)貴約50%，歐洲市場定價公布為59萬歐元起。