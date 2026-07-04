國產車品牌北京汽車製造廠BAW進軍香港｜全新BAW M8純電動7座位MPV首發預售 專屬品牌大使女團Honey Punch現場跳唱助慶

由金孚汽車代理的北京汽車製造廠BAW（Beijing Automobile Works）正式進軍香港，登場儀式及全新M8純電動7座位MPV發佈會，昨午（7月3日）在沙田新城市廣場舉行。作為BAW香港區專屬品牌推廣大使的女團Honey Punch，應邀站台和跳唱表演，令現場氣氛更熾熱。單馬達後驅BAW M8豪華MPV搭載81kWh磷酸鐵鋰電，馬力231ps，扭力310Nm，CLTC續航力505km。港版提供標準Luxury與頂級Premium兩款選擇，預售期內可享早鳥優惠，售價分別是$389,900及$429,900，較原價便宜3萬元和2萬元，首批最快9月底交付。文、圖：sammy

國產車品牌北京汽車製造廠BAW進軍香港：純電MPV沙田新城市廣場首展 訂購享早鳥優惠及限定禮遇

北京汽車製造廠BAW創於1951年，是中國汽車工業先驅和北京汽車工業搖籃。品牌專注發展越野車、輕型客車、卡車及新能源汽車，最享負盛名是1965年面世、中國第一款輕型越野車212，至今累計產銷高達200萬輛。首款輸港發售的全新BAW M8電動7座位MPV，標榜擁有「越級空間、越級舒享」兩大核心優勢，旨為本地企業及家庭客群，提供「宜商、宜家、宜旅」的全天候出行方案。全新BAW M8本周六、日（7月4及5日）在沙田新城市廣場一期1樓東翼首展，即場預訂兼享早鳥優惠及限定出車禮遇，詳情可向代理查詢。

國產車品牌北京汽車製造廠BAW進軍香港：3排商務艙級大空間 單馬達後驅CLTC續航力505km

純電BAW M8採用高強度籠式車身打造，豪華大型MPV長5,317mm、闊1,870mm、高1,955mm，軸距3,200mm。外觀設計體現東方美學，巨型電鍍面罩模擬瀑布飛瀉之勢，搭配橫置自動LED頭燈與直立式日行燈條，滿載科技感與東方意境。貫穿式LED尾燈中央附設BAW發光字樣，兩版本標配雙電趟門和18吋合金輪圈。3排7座椅以2+2+3形式排列，中座是兩張獨立大班椅。代理強調，寬敞舒適大空間是車廂賣點，尤其第三排尾座擁有610mm腿部空間，顛覆傳統MPV侷促印象。配合1,160mm超大行李箱空間，滿足日常出行多元化需求，為用家帶來商務艙級乘坐體驗。

座椅由仿皮包裹，標準設備包括10.25吋全液晶儀錶與14吋觸控中央屏幕，前後雙區恆溫冷氣、50W手機無線充電、3排座椅多組USB-C及USB-A連接、Auto Hold電子手掣。Premium版配置更高級，前與中排座椅具備通風、加熱、按摩及迎賓功能，中排大班椅設有電動腿托及一鍵舒享模式。另128色氣氛燈、前座椅背摺合小桌板、Jamo尊寶5.1聲道音響、360度鏡頭系統、L2級輔助駕駛系統連10大輔助駕駛功能等，均是頂級版專屬。

兩版本動力規格一致，同樣搭載81kWh磷酸鐵鋰電池與後置驅動馬達，擁有231ps馬力和310Nm扭力，極速150km/h，CLTC續航力505公里。駕駛模式包括節能、標準及運動3種選項，能量回收也晝分關閉、弱和強3級，懸掛系統為前麥花臣與後多連桿組合，而兩車皆具備V2L對外放電功能。