法拉利Ferrari Luce電動車中國售價全球最平？│上海亞洲首展 內地車價398.8萬人民幣起 首批88輛火速售罄

法拉利(Ferrari)剛於上周六(6月27日)，在上海發表全新Ferrari Luce電動車，成為全亞洲首展的地方，廠方同步公布了新車在內地的定價為398.8萬人民幣起，相比歐洲定價(55萬歐羅起)便宜約7%，中國有可能成為Luce全球定價最便宜的市場。據知新車8月會在香港及台灣發表，兩地售價未定，預計香港連首次登記稅可能超過500萬港元起。 文：DP 圖：Ferrari China

法拉利Ferrari Luce電動車上海首展│內地售價比Purosangue便宜100萬人民幣

法拉利剛於6月27日(六)，在上海當代藝術博物館(PSA)替全新Ferrari Luce舉行亞洲首發大型活動，新車上月在意大利羅馬作全球首發之後，引起市場廣泛討論，Luce是由蘋果前首席設計師Jony Ive及工業設計大師Marc Newson創立的LoveFrom公司負責外形及車廂設計，不少車迷都未能接受到它的超前衞玻璃座艙巨大車身形態，不過無論如何，銷情代表一切，法拉利早前表示Luce首年全球配額早被認購一空，交付期已排至2028年。

今次廠方在上海發布會宣布了內地售價為398.8萬人民幣起，足足比同廠Purosangue便宜100萬人民幣。據內地媒體報道指，中國首88輛Luce配額在三天內被認購一空，反映車子依然備受品牌擁躉追捧。法拉利強調，Luce是一款截然不同的車型，以「不同的法拉利，獻给不同的你，满足不同的場景需求」為理念。

法拉利Ferrari Luce電動車上海首展│4門5座劃時代車型 4馬達4驅馬力1,050ps

Luce(意大利語「光芒」的意思)是由前蘋果iPhone設計師Jony Ive及著名工業設計師Marc Newson創立的LoveFrom公司負責外形及內廂設計，車身上半部份是一個全玻璃座艙，配合懸浮式車頭擾流部份，體積頗為巨型，長5,026mm、闊1,999mm、高1,544mm，軸距2,961mm，前後車門跟Purosangue一樣採用對開設計，還有前23吋、後24吋輪圈。車廂應用大量實體按鍵，軚盤、撥片、冷氣風口及按掣均採用循環再造鋁合金CNC切削而成。儀錶板應用了雙層OLED屏幕，帶來立體景深顯示效果。

Ferrari Luce採用自家研發全新800V電動車平台，擁有逾60項專利技術，底盤採用75%循環再造鋁合金製作，前後重量分布47:53，車重約2,260kg。車子搭載122kWh鋰電及4個永磁同步馬達驅動各車輪，綜合馬力1,050ps，扭力11,500Nm，0至100km/h加速2.5秒，極速310km/h，WLTP續航力約530km，最高支援DC 350kW快速充電。據知新車8月會在香港及台灣發表，兩地售價未定，預計香港連首次登記稅可能超過500萬港元起。