全新寶馬BMW X5豪華四驅SUV美國全球首發│第五代G65車型今年底開售 包含純電/汽油/柴油/混能/插混版本

全新第五代寶馬BMW X5剛於本周二(6月30日)全球發表，廠方特別選在美國南卡羅萊納州Spartanburg生產線，舉行大型新車發布會。新X5建基於上代CLAR底盤，不過經過大幅改良，可同時提供純電、汽油或柴油Mild-Hybrid輕混能、PHEV插電混能及Hydrogen氫能燃料電池等不同驅動組合供選擇，最快今年底起開售。寶馬表示投資了15億美元更新這個建立於1992年的X系列四驅車生產廠房，新一代X5(G65型)五個不同車型包括史上首款純電版iX5，也會在這個「Home of X」基地製造。 文：DP 圖：BMW

全新第五代寶馬BMW X5美國發表│全線包括純電iX5於南卡羅萊納州生產

全新第五代BMW X5(G65)雖然引用了同廠「Neue Klasse」新世代車型如iX3及i3的前衞劃時代內外設計特色，不過底盤其實沿自上代G05車系的CLAR(The Cluster Architecture)結構，但經過大幅度更新改良，除了可容納3公升直六缸汽油及柴油Turbo引擎連48V Mild-Hybird傳動系統，還可搭載第六代BMW eDrive純電800V雙馬達四驅組合。首先登場包括汽油X5 40xDrive、柴油X5 40d xDrive、插電混能X5 50e xDrive及X5 M60e xDrive，以及車系史上首款純電動版本iX5 60 xDrive。

最令人關注當然是純電版本iX5 60 xDrive，配備141kWh鋰電池及前後馬達四驅，輸出578ps馬力及805Nm扭力，0至100km/h加速4.6秒，WLTP續航力845km，可支援DC 350kW快速充電，車重2,825kg。

全新第五代寶馬BMW X5美國發表│移植Neue Klasse新世代車型特色 數碼化座艙新體驗

全新BMW X5植入了幾乎所有寶馬「Neue Klasse」新世代車型如iX3及i3的設計元素，包括發光窄身腎形鬼面罩，最特別是LED日行燈可選擇X字顯示，車廂除了數碼錶板、中控觸屏及可選配的副駕屏幕之外，還有BMW Panoramic iDrive環繞式數碼顯示屏，配合最新第十代BMW OS X作業系統。受惠3,035mm超長軸距及玻璃頂，室內空間比上代闊落許多，座椅同樣用上天然純素皮革包裝。值得留意是車門好像沒有任何把手，設計師巧妙地把翼片式實體開門掣設於玻璃框邊位置。

新X5體積比上代進一步擴展，尺碼為4,994 x 2,000 x 1,748mm，為確保寶馬一向講求的操控平衡性，所有型號前後重量分布保持50:50，部份型號標配或可選配電子避震或空氣懸掛系統。寶馬表示全新X5將於今年第四季在歐洲上市，首先供應是汽油及柴油Mild-Hybrid混能版，純電iX5最快明年初開售，相同香港也會同步引入。