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錶位被違法佔用長期惹爭拗 港府推咪錶監察計劃有無用？

汽車
更新時間：13:00 2026-07-04 HKT
發佈時間：13:00 2026-07-04 HKT

咪錶監察計劃 提升管理助減違例？ （Samuel）

泊車咪錶位這個話題，任何時候談論都是熱話！車友聚會間，談論到當局在四個地點試行咪錶裝鏡頭監察，收集數據監察咪錶的用途，同時亦強調現階段純屬收集數據，不會拍攝車牌或人像等。

佔用錶位不付費 如何才是最有效根治方法？

泊車咪錶位這個話題，任何時候談論都是熱話
泊車咪錶位這個話題，任何時候談論都是熱話
咪錶監察計劃 提升管理助減違例？
咪錶監察計劃 提升管理助減違例？
其實可以全面利用現時的科技，就如易通行般讀取車牌，當有車泊進車位後合理時間都沒有付款入錶的話，可向該車戶口扣錢，如果是長期停泊超過24小時的話，更可以直接發告票。全面提升咪錶使用管理，才是杜絕違法使用咪錶位的長遠方辦法！
其實可以全面利用現時的科技，就如易通行般讀取車牌，當有車泊進車位後合理時間都沒有付款入錶的話，可向該車戶口扣錢，如果是長期停泊超過24小時的話，更可以直接發告票。全面提升咪錶使用管理，才是杜絕違法使用咪錶位的長遠方辦法！

車友聚會期間，就有不少日常使用咪錶位車友持不同意見。對於所有人而言，部分咪錶位經常有雪糕筒放置，是那個行業那些人做的？大家心中都有不同答案吧！這些霸位行為，對於任何想泊位的人士而言，都是受害者！而對於開的士的車友而言，日常想找個位泊30分鐘，走入茶餐廳吃個快飯，但卻因為這些霸位不入錶的情況而找不同錶位。另一邊廂，開私家車的車友稱，除了霸位行為之外，同時亦見到的士司機泊在錶位內食飯，但卻沒有入錶，試過報警後有警察到來，司機才施施然入錶，一副「你吹得我脹咩」的模樣！

其實咪錶位的爭拗，在任何年代、任何行業都會出現，要解決這些問題，首要當然是司機或車主的態度，說到底就是用者付款，當你使用泊車位時就要付款入錶，長期佔用的亦應該受到懲處。所以今次當局推出這個咪錶監察計劃，坊間見到的只是短暫及覆蓋層面有限。不少人都認為，要根治這一類泊位違法行為，其實可以全面利用現時的科技，就如易通行般讀取車牌，當有車泊進車位後合理時間都沒有付款入錶的話，可向該車戶口扣錢，如果是長期停泊超過24小時的話，更可以直接發告票。全面提升咪錶使用管理，才是杜絕違法使用咪錶位的長遠方辦法！ 

延伸閱讀：司機深夜違泊為方便 為慳月租停車場費隨時累人影響深遠

 

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