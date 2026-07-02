全新節能輪胎Michelin Pilot Sport 5 Energy香港首試│兼容高抓力、長續航力及靜音特點 電車或油車皆適用

一向以來，講求節能的輪胎總要犧牲抓地性能，不過最新抵港的Michelin Pilot Sport 5 Energy，融入同廠Pilot Sport 5(PS 5)高性能車胎科技，同時擁有低滾動阻力和寧靜特點，換來更長續航力和低油耗效果。有關今次試胎現場實況，可到《駕駛艙》頻道收看影片，連結：https://youtu.be/NoGuQvRXigs 。

文、圖：彭志揚

全新Michelin Pilot Sport 5 Energy節能輪胎香港首試│雙胎面新技術 滾動阻力較PS5低20%

全新Michelin Pilot Sport 5 Energy節能車胎適用於電動車、混能車或汽油車，替代了以往Pilot Sport EV市場位置。它引用同廠Pilot Sport 5（PS5）的高性能車胎特色，同時植入雙胎面新技術，兩邊胎肩位置採用低生熱膠料，加強節能效果；正中間則用上高抓力膠料，提升操控貼路效果。廠方指如配在同一輛電動車比較，使用PS5 E車胎的續航力可比PS5增加38km；燃油車則每一缸油可跑多18km，車胎整體滾動阻力較Pilot Sport 5低20%。為了徹底體驗這款新胎，今次特別找來香港熱賣的Tesla Model 3 RWD進行測試，我們先用原裝OEM輪胎由灣仔會展出發駛往石澳泳灘停車場，當中包括市區街道、東區走廊公路及石澳道窄彎等不同路況。有關今次試胎現場實況，可到《駕駛艙》頻道收看影片，連結：https://youtu.be/NoGuQvRXigs 。

全新Michelin Pilot Sport 5 Energy節能輪胎香港首試│

首先發現PS5 E車胎在市區50km/h或以下速度行車，車廂確實比原裝胎寧靜。駛上路面粗糙及接駁位不平坦的東區走廊，胎噪較為明顯，不過聲調頻率比原裝車胎低沉，耳仔聽來舒服一點。PS5 E車胎內壁中央加設了海綿，更有效吸收噪音及震動。駕駛感方面，受惠更剛硬的胎壁結構，在石澳道攻彎可感受到胎壁有更充足支撐力，車子好像換了更優質的避震器一樣，抓地力體感相比原裝胎高出約20%，少了搖動不安之餘，拐彎信心和安全感提升。即使催逼它至發出響胎聲，直至到達循跡極限，仍有充足時間給你準備，不會一下子跣胎全盤失去抓力，是高性能胎應有表現。

我們發現相同路程PS5 E車胎相比原裝胎慳了0.1kWh度電，不過似乎未能作準，始終車速、路況或溫度等存在變數。無論如何，這款PS5 E新胎很明顯相比Model 3 RWD原裝車胎高出一班，代理指新胎售價跟PS5相同，如以235/45R18尺碼為例，每個售價不到2千元。有關今次試胎現場實況，可到《駕駛艙》頻道收看影片，連結：https://youtu.be/NoGuQvRXigs