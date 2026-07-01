平治Mercedes-Benz舉行Welcome home主題盛典｜慶祝品牌140周年暨全新S-Class旗艦豪華房車登場 港九品牌中心齊辦140周年創新展覽

誌慶品牌140周年及新款S-Class旗艦豪華房車抵港，平治（Mercedes-Benz）昨午(6月30日)在港島品牌中心舉行「140周年創新盛典暨全新S-Class發布會」。同時，由7月1日至8月25日，港九平治品牌中心將同步舉行「140周年創新展覽」，透過輪流展示經典車型，向公眾呈現平治歷久彌新的創新精神與豪華傳承。文、圖：sammy

平治Mercedes-Benz舉行Welcome home主題盛典：沉浸式空間探索演進里程 三款經典車同場展出

盛大慶祝活動以「Welcome home」為主題，平治將柴灣港島品牌中心打造成家居，內裡涵蓋「設計、舒適、科技與安全」四大核心概念，全面展示平治從1886年推出世界首部汽車至今，過去140年的深耕演進歷程，讓人感受品牌在設計、工程與創新科技的深厚底蘊。場內設有多個主題體驗區，包括經典車展示、鋼琴演奏、Cantopop表演，以及以香港1980年代為靈感的拍照空間，重現昔日情懷。至於活動上展出的三款經典車，分別是1886年Benz Patent-Motorwagen、1959年300d（W189）和開篷跑車190 SL（W121）。當然，少不了的主角還有新款S-Class。

平治Mercedes-Benz舉行Welcome home主題盛典：旗艦新S-Class全方位升級 三型號六版本多元化選擇

平治香港行政總裁Andreas Buchenthal強調，今天不僅是慶祝品牌的重要里程碑，更迎來S-Class旗艦新作。他續說：「全新S-Class凝聚品牌精髓，以開創精神、卓越工程與精湛工藝，重新定義豪華駕乘體驗，並為每段旅程帶來無可比擬的『Welcome home』歸屬感。」旗艦豪華房車由外到內作出大規模升級，豈止預載MB.OS超級運算平台、MB.Drive駕駛及泊車輔助系統、新世代MBUX Superscreen與MBUX，還有最強安全防護、包括PHEV的多元化革新動力和標配AIRMATIC氣壓懸掛。

港版新S-Class有S450 4MATIC、S500 4MATIC和插電混能S450 e三款型號，每款各備AMG Line選擇。香港主銷是長陣版，三型號六版本售價介乎$1,815,000起至2,115,000起。現場展出是S500 4MATIC，售價$1,980,000起。四驅S500 4MATIC搭載代號M 256 Evo的3公升直六Turbo引擎及九速9G-TRONIC自動波箱，兼具48V輕混能系統輔助，馬力與扭力輸出高達449hp和600Nm，電馬達可額外提供23hp和205Nm，0-100km/h加速4.5秒，耗油量低至8.3L/100km。(有關新款S-Class詳細介紹，可登入以下連結重溫：https://www.stheadline.com/car/3573907/)