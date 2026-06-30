新款平治Mercedes-Benz V300旗艦MPV香港首展｜7或8座2.0T汽油版全面升級 一門三傑售價$930,000起 柴灣專店首展

平治（Mercedes-Benz）新車接二連三到港，這次輪到新款V-Class豪華MPV。港版主打是搭載2公升直四Turbo引擎與9G-TRONIC九速自動波箱的後驅V300型號，選擇包括Avantgrade Extra Long、AMG Long、Exclusive Long三個版本，售價分別是$930,000起、$1,098,000起和$1,110,000起。文、圖：sammy

新款平治Mercedes-Benz V300豪華MPV登場：頂版首配發光面罩與直立星徽 新增4種車身顏色選擇

提升豪華氛圍與駕乘舒適度是新款V-Class兩大變革重點。三個版本的鬼面罩與頭泵把設計有所不同，以平治港島品牌中心展示的Exclusive Long頂級版為例，面罩框邊導入了一體式LED光帶，引擎蓋上也首配直立式平治星徽，藉此提高辨識度與彰顯尊貴氣派。車尾同步作出潤飾，LED尾燈以燻黑新式樣示人，中央鍍鉻飾條上方增設「Mercedes-Benz」字樣，觀感煥然一新。

車系標配MULTIBEAM LED智能頭燈、雙電趟門、AGILITY CONTROL運動懸掛、尾門後窗可獨立開啟，而Exclusive Long是採用19吋多幅式輕合金輪圈。此外，車系新增4種車身顏色，包括high-tech silver metallic、kalahari gold metallic、alpine grey及vintage blue，聯同現有配色合共12種選擇。

新款平治Mercedes-Benz V300豪華MPV登場：全新智能數碼座艙 劃一搭載231hp馬力2.0 Turbo引擎

車廂亮點是升級至雙12.3吋數碼儀錶板和觸控中央顯示屏組成的一體化寛屏幕，新車預載了最新MBUX多媒體系統，並可透過顯示屏、儀表板、中控台觸控手寫板或優化智能語音助理「Hey Mercedes」進行操作。標準化設備還有電控電暖前座椅、新款多功能軚環、THERMOTRONIC自動恆溫冷氣連新造型冷氣風口、手機無線充電、64色氣氛燈、360度3D影像鏡頭及主動泊車輔助系統。新款V-Class全面提升行車安全，車系內置多項先進駕駛輔助系統，包括ATTENTION ASSIST專注力輔助、附雨量感應器的Headlamp Assist、DISTRONIC主動式車距輔助、具偵測橫向來車功能的主動煞車輔助、盲點輔助、主動式車道保持輔助及智能限速輔助。頂級Exclusive Long擁有更高級配置，包括EASY-PACK電動尾門和電動雙天窗、Burmester環迴音響系統，而座椅及軚環均由Nappa真皮包裹，其中中排是兩張附設冷暖通風與記憶功能的半電動豪華獨立大班椅，連同地台腳墊和前座椅背摺合式桌面，方便用餐或公務。

動力方面，全線車系劃一配備2公升直四Turbo引擎，擁有231hp馬力和370Nm扭力，搭載9G-TRONIC九速自動波箱，0-100km/h加速可於9.4秒完成，耗油量介乎9.3至11.3L/100km，而最小迴旋半徑為5.9M。另外，除了7座位版，車系還提供8座位版選擇。