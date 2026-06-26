全新豐田Toyota RAV4 HEV Limited混能SUV本地試駕│搭載第五代THS混能系統與E-Four四驅技術 行車平穩舒適WLTP油耗6.1L/100km

全新第六代豐田（Toyota）RAV4 HEV強勢抵港，混能SUV不僅迎合市場所需，今回還名符其實是E-Four四輪驅動。港版劃分越野Adventure與旗艦Limited兩版本，同樣搭載第五代豐田THS混能系統和導入最新TSS 4.0安全科技，差異在於外觀設計與車廂設備不同，售價分別為$379,890及$419,880。文、圖：sammy

首試全新豐田Toyota RAV4 HEV Limited混能四驅SUV：日系鼻祖接棒傳承 豪華越野兩種風格

豐田RAV4是日系城市SUV鼻祖，自1994年面世至今，全球累計銷量超過1,500萬輛，持續叫好賣座。大轉款全新第六代沿用廠方的TNGA底盤，高剛性車體採用大量超高強度鋼材，結合雷射焊接技術，全面強化車身抗剛性，提升行車穩定及安全性。代理安排首試是豪華型格的Limited頂級版，體積大小與上代相若，長4,600mm、闊1,855mm、高1,680mm；而走硬朗越野路線的Adventure，尺碼略為放大至4,620 x 1,880 x 1,730mm，2,690mm軸距則一致。兩車容貌與風格截然不同，Limited版面罩和泵把以一體化同色設計，主動Bi-LED頭燈附雙刃光條式日行燈，兼且配備緊貼型黑色合金行李頂架和20吋合金輪圈。此外，整體車身線條與前後比例，新款勾畫也相對協調，尤其尾部輪廓，再沒起角突兀觀感。

首試全新豐田Toyota RAV4 HEV Limited混能四驅SUV：從駕駛者角度出發 TSS 4.0安全系統全程護航

車廂佈局煥然一新，各項設備與系統皆圍繞駕駛者為中心，操作觸手可及，好讓人專注路面狀況，減少視線移動。座艙核心組成元素包括12.3吋電子儀錶板和多功能顯示屏，以及支援無線Apple CarPlay與原廠導航的12.9吋輕觸式中控屏幕。標準設備還有電尾門、電子望後鏡、多功能皮軚環、前排中央雙面手枕附左右雙鉸式置物箱、雙區恆溫冷氣連nanoe X納米離子空氣淨化功能、兩組前45W和兩組後15W USB-C連接口、全景大天窗、9喇叭JBL音響、360度泊車鏡頭、10氣袋與第四代TSS 4.0安全系統等。

Limited版配置更高級，座椅由透氣皮革與織物包裹，電控前座具備冷暖透氣功能，駕駛席附記憶系統，左右後座也內配電暖裝置。另HUD彩色投射儀錶、前排雙Qi手機無線充電及Advanced Park自動泊車輔助系統，同為獨有專屬。除了七種雙色Two-tone和兩種單色車身，車廂同有黑或灰兩種配搭選擇。行李箱基本容量是489升，放平後座椅可進一步擴大。內裝改頭換面，並換上新款短小排檔桿，感覺優雅脫俗。稍為挑剔是設計以功能性與實用性出發，欠缺時尚美感，但又總比時下千篇一律的倒模式樣來得好，體現自我風格。

首試全新豐田Toyota RAV4 HEV Limited混能四驅SUV：2.5升混能引擎動力豐盈 前後馬達四驅駕馭全地形

港版一律搭載2.5公升直四VVT-iE D-4S直噴引擎，連繫第5代THS混能系統，包括鋰電池，由前後永磁同步馬達組成的E-Four四驅技術，總馬力194ps，前後馬達和引擎可各自輸出扭力208Nm與121Nm及221Nm，匹配e-CVT電子無段變速自動波箱，0-100km/h加速只需7.3秒，WLTP綜合耗油量低至6.1L/100km。駕駛模式有四種，分別是Normal、Eco、Sport和Custom，若電池電量充足，也可以EV純電行駛。其次，混能SUV還有Trail和Snow兩種地形選擇，連繫首次加入的車身動態平衡控制系統，可對個別車輪施以微細煞車力道控制，以減少起步和停車頓挫感，並有抑制過彎或顛簸路段的側向晃動，提升駕乘舒適度。

肆意大油門起步與重brake制動，混能SUV表現依然淡定從容，沒絲毫拉扯或仆頭現象，結合E-Four四輪驅動，彎路操控靈活平穩，予人滿複信心。動力充沛飽滿，在Sport模式下，可換來較強衝刺反應，惟整體發揮是線性順暢。估計RAV4 HEV的買家，應不會以玩off-road作為出發點。然而，香港近年不時出現極端天氣，四驅混能SUV絕對有其優勢。不過，頂級版售價近42萬元，未免有點兒偏高。