司機深夜違泊為方便 為慳月租停車場費隨時累人影響深遠

深夜違泊 方便自己最重要？（Samuel）

違泊對於車主、司機和執法人員而言，各自站在不同位置，立場當然不一樣。對於大家而言，開車出外吃飯，最好當然是車泊餐廳外，不用付泊車費飯後走人，若被抄牌罰$400，當然不開心。

夜間違泊阻巴士更阻消防車 因1原因仲有人撐？

深夜違泊 方便自己最重要？

各行各業的司機，對違泊有不同的觀點。其中巴士司機車友稱，開夜間N車時駛經多條屋苑道路，單綫來回行車，但兩旁卻泊滿了不同的車輛，巴士需要越綫而行，有時對頭車不讓，車友稱只好停車等候對頭車龍消化後，才繼續前行

另一位車友負責駕駛消防車，當深夜時份接到求助，開到各大屋苑的道路時被違泊車阻礙，已經是當更的日常了。

車友聚會間，來自各行各業的司機，對違泊有不同的觀點。其中巴士司機車友稱，開夜間N車時駛經多條屋苑道路，單綫來回行車，但兩旁卻泊滿了不同的車輛，巴士需要越綫而行，有時對頭車不讓，車友稱只好停車等候對頭車龍消化後，才繼續前行；另一位車友負責駕駛消防車，當深夜時份接到求助，開到各大屋苑的道路時被違泊車阻礙，已經是當更的日常了。他稱有部分車主見到有事故發生後，落到來開車前還要在影相作「即時採訪」，而不是立即駛走車輛讓不同的緊急車輛通過。對的，對的，今時今日所有事情，最重要是「手機」先行，將資料第一時間放上網「威威食雞」！

夜間違泊論點又不是一面倒的，席間有車主認為，本身是日間用車夜晚瞓覺，月租停車場動輒要數千元，反正夜間被抄牌的機會不大，每個月最多食一至兩張告票，所以都認為夜間違泊沒有問題。不過亦試過有車友稱，一次深夜太太突感不適要去醫院，於是立即Call的士樓下等。後來的士司機來電稱，屋苑通道泊滿車，若進入便不能掉頭，還叫車友同太太自行步出大街才可上車，車友稱幸好當日太太只是腸胃不適，若果涉及危急人命情況，大家又認為晚間違泊有沒有問題？