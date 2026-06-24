油電混能好玩SUV！日產Nissan Kicks e-Power全新款香港有售│25.7km/L超低油耗 1.4增程引擎配前驅或四驅 日本售價299萬日圓起

日產(Nissan)剛於上周在日本發表新一代Kicks e-Power小型混能5座位SUV玩樂車，搭載第三代e-Power混能系統，日本版有前驅及e-4ORCE四驅兩款選擇，油耗低至25.7km/L(WLTC)，按45公升油油缸存量計算，滿油續航力達1,156km，新車在日本當地售價由300萬至425萬日圓起。據日產香港代理合誠汽車早前向《駕駛艙》透露，全新Kicks e-Power最快今年底到港上市，成為Note、Serena及Elgrand之後第四款配備e-Power系統的車型。 文：DP 圖：Nissan

全新日產Nissan Kicks e-Power日本發表│第三代e-Power五合一混能系統 油耗低至25.7km/L

全新日產Nissan Kicks e-Power是繼同廠全新Elgrand之後，引用廠方第三代e-Power「5-in-1」混能系統，把馬達、發電機、逆變器、減速與增速齒輪五個部分整合在同一架構，配合一台1.4公升直三缸HR14DDe引擎作為發電增程用途，還有一組約2kWh鋰電池。日本版有2WD單馬達前驅及e-4ORCE雙馬達四驅兩款選擇，前者輸出143ps馬力及315Nm扭力，WLTC平均油耗25.7km/L；四驅版後軸多了一個馬達(68ps及140Nm)，輸出約211ps及455Nm，WLTC平均油耗21.5km/L。

第二代Kicks e-Power車身長4,365mm、闊1,800mm、高1,610mm，軸距2,655mm，是一款所謂緊湊型5門5座位SUV，標榜舒適的Zero-gravity座椅採用素食人造皮革包裝，原車配有兩個雙連12.3吋錶板及中控觸屏，還有以Google為基礎的Nissan Connect作業系統。新一代ProPILOT駕駛輔助系統加入Intelligent Around View Monitor全方位廣角鏡頭監察功能，屏幕可顯示車身四周及車底3D零死角影像。高級版配備Bose音響，前座頭枕兩邊內置喇叭。據日產香港代理合誠汽車早前向《駕駛艙》透露，全新Kicks e-Power最快今年底到港上市，不過香港版規格及售價有待官方公布。