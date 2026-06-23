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第700萬輛中國製造寶馬BMW誕生│瀋陽生產線導入AI與5G技術全面升級 即將生產全新i3及iX3兩款Neue Klasse車型

汽車
更新時間：15:01 2026-06-23 HKT
發佈時間：15:01 2026-06-23 HKT

德國寶馬(BMW)早前宣布，第700萬輛中國製造寶馬BMW新車，5月時在華晨寶馬瀋陽生產線誕生，標誌着品牌全力投入中國市場，加速邁向電動化、智能化轉型的成功例子，廠方強調生產基地正全面升級更新，融入AI及5G新技術，今年下旬開始迎接生產全新i3及iX3兩款Neue Klasse新世代純電車型。  文：DP   圖：BMW

寶馬BMW中國生產第700萬輛新車│歷時僅23年 全面升級邁進iFactory新世代

第一輛中國製造寶馬於2003年9月在瀋陽華晨寶生產線誕生(E46 325i)，這23年間華晨寶馬憑着強大的本土化研發與供應鏈造車系統，實現了短短23年間由0至700萬輛新車生產「中國式速度」。華晨寶馬在2015年1月宣布生產第100萬輛車，而由第600輛達成至第700萬輛新車誕生，僅用了12個月時間。
    自2010年以來，寶馬在中國投資據講多達1,200億人民幣，華晨寶馬在瀋陽鐵西與大東兩大工廠，生產包括3系L、5系L、X1 L及X5 L等燃油車型，以及純電i3 L(內地4門純電版3系)、i5 L、iX1 L及iX3 L等純電車款。如今，中國製造的寶馬已佔品牌全球總產量大概30%份額。寶馬表示，瀋陽華晨寶生產基地進行了全面升級，引入AI及5G技術，升格成為全球最頂尖iFactory智能化工廠，準備於今年底開始生產兩款Neue Klasse全新車：i3 L及iX3 L內地專屬純電版本，皆採用新一代800V電驅平台，據知兩者稍後會從中國出口到其他國家地區發售。

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