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全新平治Mercedes-Benz GLB220 AMG Line混能7座SUV本地首試｜48V智慧混能系統總馬力211hp 綜合油耗低至5.8L/100km

汽車
更新時間：15:17 2026-06-22 HKT
發佈時間：15:17 2026-06-22 HKT

時勢造英雄，Hybrid油電混能車再度掀起熱潮。歐洲陣營方面，平治（Mercedes-Benz）預告引進的全新GLB220已到港，7座位SUV搭載智慧混能系統，總馬力211hp，扭力380Nm，綜合耗油量低至5.8L/100km，售價$569,000起，第四季開始交付。文、圖：sammy

首試平治Mercedes-Benz GLB220 AMG Line混能7座SUV：混能版迎大市 躍動型態吸睛

因時制宜，除了純電動BEV車型，第二代平治GLB還首次導入智慧混能版新成員。車系暫有前驅220單一型號，但可選擇標準或試駕的AMG Line跑版，而後者車價貴3萬元，售$599,000起。運動型SUV觀感煥然一新，當中鬼面罩與泵把兩端導風口明顯擴大了，豪情霸氣不遜同廠GLC及GLE。其次，試車配備專屬AMG擾流套件和19吋AMG五幅式輕鋁合金輪圈（標準版是18吋配搭），型態格外耀眼奪目。撇開尾門左側的型號標示，混能版與純電版於容貌上的另一著眼分野，是面罩正中大星徽章與周邊的星形圖案不能發光。車系標配主動式Multibeam LED頭燈和貫穿式LED尾燈，亮起時同樣會顯示三角星徽，體現新世代平治設計語彙。 

首試平治Mercedes-Benz GLB220 AMG Line混能7座SUV：車廂實用舒適 設備豐富齊全

全新GLB的體積尺碼是4,732 x 1,861 x 1,687mm，長與闊度較上代EQB延伸48mm和擴張27mm，高度則降低14mm。受惠軸距加長60mm至2,889mm，車內3排7座位的駕乘空間比前寬裕和舒適。數碼科技化座艙設計與純電版如出一轍，標準配置包括電尾門、人造皮纖維座椅、電動記憶前座附設電暖及按摩功能、10.25吋儀錶板與14吋觸控中屏、手機無線充電、前後USB充電埠、全景式天窗、預設恆溫冷氣控制、最新MB.OS系統及配備AI支援的MBUX虛擬助理、轉色氣氛燈和360泊車鏡頭、一系列主被動安全與駕駛輔助系統等。AMG Line版還升級至運動前座椅和三幅平底真皮跑車軚環，連繫不銹鋼踏板，滿載跑魅氛圍。至於試車的副駕顯示屏與Burmester環迴音響可額外選配，連稅另加$15,000和$8,300。

首試平治Mercedes-Benz GLB220 AMG Line混能7座SUV：行車寧靜穩順 表現剛柔並重

標準GLB220和220 AMG Line的動力規格無異，1.5公升直四Turbo引擎擁有190hp馬力和300Nm峰力，聯同48V智慧混能系統及22 kW電馬達，綜合輸出達到211hp和380Nm。系統搭配全新8F-eDCT八速雙離合器自動波箱，0-100km/h加速7.9秒，耗油量介乎6.5-5.8L/100 km。前驅混能SUV行車爽快寧靜，踏油門衝刺反應凌厲，配合精準實在轉向，表現剛柔並重。將駕駛模式由Comfort切換至Sport，即時提升引擎轉速，換檔節奏更俐落明快，發揮倍覺精神抖擻，伴隨一把低沉引擎聲，駕駛樂趣勝預期。懸掛設定偏舒適，行車感卻紮實穩順，作為家庭車滿意稱職。世事無完美，混能GLB220 AMG Line不例外，大油起步或奮力提速，偶爾波箱會呈輕微頓挫感。其次，始終是5+2佈局，第三排尾座較宜短程乘坐，加上進出通道偏狹小，上落車須格外留神。最後，同級選擇雖稀少，但車價近60萬元不算便宜，調低一點有助提升競爭力。

  • GLB220 AMG Line規格
  • 引擎：1.5公升直四Turbo
  • 馬力/扭力：190hp / 300Nm
  • 綜合輸出：211hp / 380Nm
  • 0-100km/h：7.9秒
  • 耗油量：6.5-5.8L/100km
  • 尺碼：4,732 x 1,861 x 1,687mm
  • 售價：$599,000起
  • 查詢：2504 6140

 

 

 

 

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