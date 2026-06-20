Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「箭咀車」執勤成工路陷阱？效法日本以假人指揮交通有無得諗？

汽車
更新時間：12:30 2026-06-20 HKT
發佈時間：12:30 2026-06-20 HKT

假人指揮交通 可免危險？（Samuel）

在道路上見到這一類黃色工程車，大家會有甚麼想法？這一類被稱為「箭咀車」的工程車，一般都是停在公路快綫，車身頂部備有多盞黃色閃燈，只要大家留心專注駕駛的話，無論日間或夜晚都會清楚見到這類工程車的。

一提「箭咀車」司機們怕怕 屢釀意外責任誰屬？

在道路上見到這一類黃色工程車，大家會有甚麼想法？這一類被稱為「箭咀車」的工程車，一般都是停在公路快綫，車身頂部備有多盞黃色閃燈，只要大家留心專注駕駛的話，無論日間或夜晚都會清楚見到這類工程車的。
在道路上見到這一類黃色工程車，大家會有甚麼想法？這一類被稱為「箭咀車」的工程車，一般都是停在公路快綫，車身頂部備有多盞黃色閃燈，只要大家留心專注駕駛的話，無論日間或夜晚都會清楚見到這類工程車的。
聚會間多位車友一提到「箭咀車」，個個都想打人咁款，全因大家都認為這類車經常在不適當的位置，不適當的時間出現。
聚會間多位車友一提到「箭咀車」，個個都想打人咁款，全因大家都認為這類車經常在不適當的位置，不適當的時間出現。
從另一角度看，工程單位又是否有改進空間？例如擺放較長的雪糕筒閃燈陣，以提醒駕駛人士，或者是否可以考慮其他國家地區如日本般，擺放假人指揮交通？
從另一角度看，工程單位又是否有改進空間？例如擺放較長的雪糕筒閃燈陣，以提醒駕駛人士，或者是否可以考慮其他國家地區如日本般，擺放假人指揮交通？

聚會間多位車友一提到「箭咀車」，個個都想打人咁款，全因大家都認為這類車經常在不適當的位置，不適當的時間出現。其中一位開的士的車友稱，晚上時間在70km/h路段快綫行駛，前方就突然間有箭咀車出現，所以要立即收慢或向左Cut綫；另一位開輕型貨車的車友稱，同樣是在公路快綫行駛，當駛到暗彎位置時，才見到前方有「箭咀車」出現，差點收制不及撞上去。其他開巴士或私家車的車友都稱，任何時間最怕是見到「箭咀車」！

「箭咀車」真的可怕嗎？首先，公路工程維修是必需進行的，工程選擇在晚間進行亦可予理解，日間進行會引起擠塞大家都明白；那駕駛者有沒有責任呢？討論間一位車友認為，不少駕駛者都認為責任不在我方！其實道路環境變化萬千，前方情況是靠駕駛者觀察及判斷，否則為甚麼駕駛執照要經過考試？若然大家認為前方道路必定是去路無阻任你高速飊車的話，那就是賽道不是道路吧！專注駕駛留意前方道路情況是誰的責任？大家都明白吧！但從另一角度看，工程單位又是否有改進空間？例如擺放較長的雪糕筒閃燈陣，以提醒駕駛人士，或者是否可以考慮其他國家地區如日本般，擺放假人指揮交通？這一類假人成本低亦可避免真人指揮交通發生意外受傷，大家認為值得嗎？

延伸閱讀：自私車主隨處可見 亂泊車/亂停車/亂切線樣樣齊 守法司機隨時被累抄牌？

最Hit
Save Lily｜父親稱Danny情況每況愈下 盼早日團聚 母獲准留院陪伴冀餵人奶
Save Lily｜父親稱Danny情況每況愈下 盼早日團聚 母獲准留院陪伴冀餵人奶
突發
3小時前
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
性感女神符鈺晶近照流出 閃嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 瀟灑離婚再嫁武術冠軍風韻猶存
性感女神符鈺晶近照流出 閃嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 瀟灑離婚再嫁武術冠軍風韻猶存
影視圈
4小時前
初級大人必學！烚蛋用冷水定熱水好？一文即睇3種熟度最佳煮法 零失敗不破裂
初級大人必學！烚蛋用冷水定熱水好？一文即睇3種熟度最佳煮法 零失敗不破裂
食用安全
5小時前
深圳西麗塔︱關閉逾30年正式開放 前身原來是……
深圳西麗塔︱關閉逾30年正式開放 前身原來是……
灣區時事
18小時前
Save Lily｜Danny發燒急送東區醫院 或須接受脊椎穿刺手術 父親：非常擔憂
Save Lily｜Danny發燒急送東區醫院 或須接受脊椎穿刺手術 父親：非常擔憂
突發
11小時前
將軍澳黑裙女霸氣等車 單拖搬高過頭「貼身神物」直落月台 網民見一細節驚呼：搬去邊度都污糟｜Juicy叮
將軍澳黑裙女霸氣等車 單拖搬高過頭「貼身神物」直落月台 網民見一細節驚呼：搬去邊度都污糟｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
手機廣東話語音輸入失準？關閉1個隱藏設定 秒解決錯字問題 網民實測：好似真係準咗
手機廣東話語音輸入失準？關閉1個隱藏設定 秒解決錯字問題 網民實測：好似真係準咗
生活百科
2026-06-21 13:00 HKT
毛舜筠晒家庭照為老公區丁平慶父親節 女婿Andrew罕現身成焦點 結婚2年定居美國
毛舜筠晒家庭照為老公區丁平慶父親節 女婿Andrew罕現身成焦點 結婚2年定居美國
影視圈
3小時前
銅鑼灣人氣素食自助餐 $79起任食炸物/點心/糖水/壽司 全日3市免加一
銅鑼灣人氣素食自助餐 $79起任食炸物/點心/糖水/壽司 全日3市免加一
飲食
2026-06-21 12:30 HKT