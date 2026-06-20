「箭咀車」執勤成工路陷阱？效法日本以假人指揮交通有無得諗？

假人指揮交通 可免危險？（Samuel）

在道路上見到這一類黃色工程車，大家會有甚麼想法？這一類被稱為「箭咀車」的工程車，一般都是停在公路快綫，車身頂部備有多盞黃色閃燈，只要大家留心專注駕駛的話，無論日間或夜晚都會清楚見到這類工程車的。

一提「箭咀車」司機們怕怕 屢釀意外責任誰屬？

在道路上見到這一類黃色工程車，大家會有甚麼想法？這一類被稱為「箭咀車」的工程車，一般都是停在公路快綫，車身頂部備有多盞黃色閃燈，只要大家留心專注駕駛的話，無論日間或夜晚都會清楚見到這類工程車的。

聚會間多位車友一提到「箭咀車」，個個都想打人咁款，全因大家都認為這類車經常在不適當的位置，不適當的時間出現。

從另一角度看，工程單位又是否有改進空間？例如擺放較長的雪糕筒閃燈陣，以提醒駕駛人士，或者是否可以考慮其他國家地區如日本般，擺放假人指揮交通？

聚會間多位車友一提到「箭咀車」，個個都想打人咁款，全因大家都認為這類車經常在不適當的位置，不適當的時間出現。其中一位開的士的車友稱，晚上時間在70km/h路段快綫行駛，前方就突然間有箭咀車出現，所以要立即收慢或向左Cut綫；另一位開輕型貨車的車友稱，同樣是在公路快綫行駛，當駛到暗彎位置時，才見到前方有「箭咀車」出現，差點收制不及撞上去。其他開巴士或私家車的車友都稱，任何時間最怕是見到「箭咀車」！

「箭咀車」真的可怕嗎？首先，公路工程維修是必需進行的，工程選擇在晚間進行亦可予理解，日間進行會引起擠塞大家都明白；那駕駛者有沒有責任呢？討論間一位車友認為，不少駕駛者都認為責任不在我方！其實道路環境變化萬千，前方情況是靠駕駛者觀察及判斷，否則為甚麼駕駛執照要經過考試？若然大家認為前方道路必定是去路無阻任你高速飊車的話，那就是賽道不是道路吧！專注駕駛留意前方道路情況是誰的責任？大家都明白吧！但從另一角度看，工程單位又是否有改進空間？例如擺放較長的雪糕筒閃燈陣，以提醒駕駛人士，或者是否可以考慮其他國家地區如日本般，擺放假人指揮交通？這一類假人成本低亦可避免真人指揮交通發生意外受傷，大家認為值得嗎？