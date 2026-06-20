Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「箭咀車」執勤丫成工路陷阱？效法日本以假人指揮交通有無得諗？

汽車
更新時間：12:30 2026-06-20 HKT
發佈時間：12:30 2026-06-20 HKT

假人指揮交通 可免危險？（Samuel）

在道路上見到這一類黃色工程車，大家會有甚麼想法？這一類被稱為「箭咀車」的工程車，一般都是停在公路快綫，車身頂部備有多盞黃色閃燈，只要大家留心專注駕駛的話，無論日間或夜晚都會清楚見到這類工程車的。

一提「箭咀車」司機們怕怕 屢釀意外責任誰屬？

在道路上見到這一類黃色工程車，大家會有甚麼想法？這一類被稱為「箭咀車」的工程車，一般都是停在公路快綫，車身頂部備有多盞黃色閃燈，只要大家留心專注駕駛的話，無論日間或夜晚都會清楚見到這類工程車的。
在道路上見到這一類黃色工程車，大家會有甚麼想法？這一類被稱為「箭咀車」的工程車，一般都是停在公路快綫，車身頂部備有多盞黃色閃燈，只要大家留心專注駕駛的話，無論日間或夜晚都會清楚見到這類工程車的。
聚會間多位車友一提到「箭咀車」，個個都想打人咁款，全因大家都認為這類車經常在不適當的位置，不適當的時間出現。
聚會間多位車友一提到「箭咀車」，個個都想打人咁款，全因大家都認為這類車經常在不適當的位置，不適當的時間出現。
從另一角度看，工程單位又是否有改進空間？例如擺放較長的雪糕筒閃燈陣，以提醒駕駛人士，或者是否可以考慮其他國家地區如日本般，擺放假人指揮交通？
從另一角度看，工程單位又是否有改進空間？例如擺放較長的雪糕筒閃燈陣，以提醒駕駛人士，或者是否可以考慮其他國家地區如日本般，擺放假人指揮交通？

聚會間多位車友一提到「箭咀車」，個個都想打人咁款，全因大家都認為這類車經常在不適當的位置，不適當的時間出現。其中一位開的士的車友稱，晚上時間在70km/h路段快綫行駛，前方就突然間有箭咀車出現，所以要立即收慢或向左Cut綫；另一位開輕型貨車的車友稱，同樣是在公路快綫行駛，當駛到暗彎位置時，才見到前方有「箭咀車」出現，差點收制不及撞上去。其他開巴士或私家車的車友都稱，任何時間最怕是見到「箭咀車」！

「箭咀車」真的可怕嗎？首先，公路工程維修是必需進行的，工程選擇在晚間進行亦可予理解，日間進行會引起擠塞大家都明白；那駕駛者有沒有責任呢？討論間一位車友認為，不少駕駛者都認為責任不在我方！其實道路環境變化萬千，前方情況是靠駕駛者觀察及判斷，否則為甚麼駕駛執照要經過考試？若然大家認為前方道路必定是去路無阻任你高速飊車的話，那就是賽道不是道路吧！專注駕駛留意前方道路情況是誰的責任？大家都明白吧！但從另一角度看，工程單位又是否有改進空間？例如擺放較長的雪糕筒閃燈陣，以提醒駕駛人士，或者是否可以考慮其他國家地區如日本般，擺放假人指揮交通？這一類假人成本低亦可避免真人指揮交通發生意外受傷，大家認為值得嗎？

延伸閱讀：自私車主隨處可見 亂泊車/亂停車/亂切線樣樣齊 守法司機隨時被累抄牌？

最Hit
路透社
遊日注意｜日本下月起簽證費大加五倍 單次簽證增至730港元　
即時國際
10小時前
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
生活百科
19小時前
特朗普傳G7晚宴提珍珠港惹怒高市早苗 法媒：激烈爭執需其他領袖勸和
特朗普傳G7晚宴提珍珠港惹怒高市早苗 法媒：激烈爭執需其他領袖勸和
即時國際
2小時前
曾志偉跟紅顏知己遊佛山互動惹熱議 極有默契女方默默守候 相交逾10年有情有義
曾志偉跟紅顏知己遊佛山互動惹熱議  極有默契女方默默守候  相交逾10年有情有義
影視圈
4小時前
荃灣的士路中心落客｜車隊Amigo發聲明指乘客多次強烈要求立即落車 司機事後已報案
荃灣的士路中心落客｜車隊Amigo發聲明指乘客多次強烈要求立即落車 司機事後已報案
突發
14小時前
銅鑼灣海港薈早茶半價！點心紙點心均享5折優惠  星期一至日適用
銅鑼灣靚裝連鎖酒家早茶半價！點心紙點心均享5折優惠  星期一至日適用
飲食
22小時前
父親節專訪│天瑜爸爸第3個沒有她的父親節 倒數中的愛 把握時間陪伴大仔走獨立的路
親子
2026-06-19 13:30 HKT
張栢芝細仔Marcus因黑雨染病  「廿四孝媽媽」親用古法醫治片段曝光  7歲兒向母投訴超可愛
張栢芝細仔Marcus因黑雨染病  「廿四孝媽媽」親用古法醫治片段曝光  7歲兒向母投訴超可愛
影視圈
20小時前
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
生活百科
2026-06-18 10:52 HKT
深圳童家中玩火燒毀逾¥20萬手機 淡定父問開不開心網讚情商高︱有片
00:17
深圳童家中玩火燒毀逾¥20萬手機 淡定父問開不開心網讚情商高︱有片
即時中國
6小時前