紅旗HongQi E-HS9國產旗艦SUV電動車香港開售│超豪6座120kWh雙馬達四驅637ps馬力 WLTP續航力548km 意向價99.88萬元起

期待已久的尊尚級國產車品牌「紅旗HongQi」正式落戶香港，由錦龍汽車集團代理，首款右軚版E-HS9旗艦級純電6/7座位SUV正式開售，意向價99.88萬元起，新車即日至6月22日(一)在亞洲國際博覽館舉行的「2026國際汽車及供應鏈博覽會(香港)」公開首展。 文、圖：DP

紅旗HongQi E-HS9旗艦SUV電動車香港開售│錦龍汽車集團代理 6座版打頭陣

紅旗E-HS9是一款巨型旗艦級SUV，車長5.2米、闊2米，軸距3.11米，首先來港發售是6座版本，中排配有兩張電控大班椅連通風及按摩功能，裝潢十分豪華，標準配有雙連式15.6吋2K解像度中控觸屏及副駕席屏幕，還有16喇叭Bose音響、4區恆溫冷氣、天幕玻璃頂、第三排電動摺合功能等。

車子搭載寧德時代120kWh三元鋰電及前後馬達四驅，輸出高達637ps馬力和710Nm扭力，0至100km/h僅5.5秒，WLTP續航力548km，主控式空氣懸掛系統、21吋軨、ADAS智能駕駛安全輔助系統及360度鏡頭等一應俱全。全新E-HS9即日至至6月22日(一)在亞洲國際博覽館舉行的「2026國際汽車及供應鏈博覽會(香港)」公開首展，代理已在太古城中心開設了香港首間紅旗專店，據知首批新車可於今年第三季交付。