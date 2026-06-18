Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

紅旗HongQi E-HS9國產旗艦SUV電動車香港開售│超豪6座120kWh雙馬達四驅637ps馬力 WLTP續航力548km 意向價99.88萬元起

汽車
更新時間：09:00 2026-06-18 HKT
發佈時間：09:00 2026-06-18 HKT

期待已久的尊尚級國產車品牌「紅旗HongQi」正式落戶香港，由錦龍汽車集團代理，首款右軚版E-HS9旗艦級純電6/7座位SUV正式開售，意向價99.88萬元起，新車即日至6月22日(一)在亞洲國際博覽館舉行的「2026國際汽車及供應鏈博覽會(香港)」公開首展。    文、圖：DP

紅旗HongQi E-HS9旗艦SUV電動車香港開售│錦龍汽車集團代理 6座版打頭陣

紅旗E-HS9是一款巨型旗艦級SUV，車長5.2米、闊2米，軸距3.11米，首先來港發售是6座版本，中排配有兩張電控大班椅連通風及按摩功能，裝潢十分豪華，標準配有雙連式15.6吋2K解像度中控觸屏及副駕席屏幕，還有16喇叭Bose音響、4區恆溫冷氣、天幕玻璃頂、第三排電動摺合功能等。
    車子搭載寧德時代120kWh三元鋰電及前後馬達四驅，輸出高達637ps馬力和710Nm扭力，0至100km/h僅5.5秒，WLTP續航力548km，主控式空氣懸掛系統、21吋軨、ADAS智能駕駛安全輔助系統及360度鏡頭等一應俱全。全新E-HS9即日至至6月22日(一)在亞洲國際博覽館舉行的「2026國際汽車及供應鏈博覽會(香港)」公開首展，代理已在太古城中心開設了香港首間紅旗專店，據知首批新車可於今年第三季交付。

  • 紅旗HongQi E-HS9規格
  • 傳動：120kWh鋰電+雙馬達，四驅
  • 馬力/扭力：637ps/710Nm
  • 0至100km/h：5.5秒
  • 續航力：548km(WLTP)
  • 尺碼：5,209 x 2,010 x 1,731mm
  • 售價：$998,800起(意向價)
  • 查詢：2119 4889 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
劉鑾雄學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
劉鑾雄學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
影視圈
18小時前
01:07
青沙公路奪命車禍│消防員上周救人弄傷腳 補渡蜜月返港與妻遇意外慘死 舅父：個天好似叫佢唔好去
突發
20小時前
拼多多買廁紙平香港逾倍？港人實測逐卷秤惹議 網民1點質疑：無得咁比
拼多多買廁紙平香港逾倍？港人實測逐卷秤惹議 網民1點質疑：無得咁比
生活百科
18小時前
黃百鳴入獄丨於影圈地位高 《家有囍事》創票房神話 周星馳開天價片酬 黃百鳴爆被逼答應
黃百鳴入獄丨於影圈地位高 《家有囍事》創票房神話 周星馳開天價片酬 黃百鳴爆被逼答應
影視圈
22小時前
東張西望丨澳門男西藏自駕遊誤觸高壓電 全身嚴重燒傷切左耳 家屬索償700萬陷拉鋸
東張西望丨澳門男西藏自駕遊誤觸高壓電 全身嚴重燒傷切左耳 家屬索償700萬陷拉鋸
影視圈
11小時前
端午長假期北上攻略！深圳官方預測7大口岸人流 羅湖/福田/深圳灣過關2時段是尖峰
端午長假期北上攻略！深圳官方預測7大口岸人流 羅湖/福田/深圳灣過關2時段是尖峰
旅遊
21小時前
《美國新聞與世界報道》發表最新一份「全球大學排名」，中文大學與澳洲墨爾本大學並列全球第28位，成為本港上榜院校之首。
大學排名｜美國新聞與世界報道排行榜 港5大學打入環球百強 中大列28最高 8資助大學排名躍升
教育新聞
22小時前
康文署筍工推介｜兼職球場助理時薪達$72 中五學歷即可申請 負責查飛/帶位/活動前後準備
康文署筍工推介｜兼職球場助理時薪達$72 中五學歷即可申請 負責查飛/帶位/活動前後準備
生活百科
16小時前
90後情侶4度抽籤終圓上車夢 508萬購西沙兩房 靠軟裝建安樂窩「買樓唔係越大越好」
90後情侶4度抽籤終圓上車夢 508萬購西沙兩房 靠軟裝建安樂窩「買樓唔係越大越好」
樓市動向
3小時前
世界盃2026｜C朗領葡萄牙首戰失分 剛果取隊史第一分。路透社
世界盃2026｜C朗領葡萄牙首戰失分 剛果民主共和國取隊史第一分
足球世界
6小時前